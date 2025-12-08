«Sin vergüenza»: Local de popular figura televisiva es «funado» por retraso en el pago de sueldo de trabajadores

Durante este fin de semana se cumplió un año desde que abrió sus puertas el restobar «Ay que Lico». Emprendimiento ubicado en San Vicente de Tagua Tagua del cocinero y ex figura de reality Yuhui Lee.

Y mientras el popular rostro televisivo se encuentra en China visitando a su familia, en Chile el local fue «funado». Esto debido a que un grupo de trabajadores acusó que no les han pagado sueldos ni propinas.

De acuerdo a lo informado por la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, varios garzones optaron por visibilizar el conflicto instalando carteles en el frontis del restaurante, exigiendo los montos que según ellos se les adeudan.

«‘Ay que Lico’, páganos los sueldos y las propinas, sin vergüenza», indicaba una cartulina que colgaron los trabajadores.

Vale señalar que estas manifestaciones generaron que el restobar mantuviera sus puertas cerradas durante el fin de semana.

Por otro lado, Ceci Gutiérrez se comunicó con uno de los socios del local, quien está a cargo mientras Yuhui Lee está en China.

Y de acuerdo a sus declaraciones, el tema ha generado más revuelo del que corresponde y aseguró que el atraso responde solo a «unas horas en el pago, no meses ni algo grave».

La versión del administrador

Además, el administrador indicó que la demora se debe a un evento especial que se realizó recientemente. Además, señaló que hay «un conflicto entre la cocina y los garzones por la división de las propinas, y eso no depende del dueño»

«Es injusto, porque levantar un negocio no es fácil y se da trabajo a mucha gente», agregó en conversación con Cecilia Gutiérrez.

Sin embargo, posteriormente se conocieron nuevas acusaciones. Resulta que una supuesta extrabajadora del restobar se comunicó con Gutiérrez y, con capturas de pantalla, afirmó que los problemas de pago no serían nuevos.

«Totalmente mentira. Soy ex trabajadora del local y llevo esperando más de un mes mis propinas, mis horas extras, y recién cuando pegaron los carteles, me pagaron los días trabajados de noviembre, pero me sigue debiendo dinero», indicó.

