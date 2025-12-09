Revelan que famoso comediante extranjero sería el próximo fichaje del Festival de Viña 2026 y aseguran «una rutina extraordinaria»

Ya no queda nada para qué sé de inicio a una nueva versión del Festival de Viña del Mar. Por lo mismo, varios rumores se han escuchado de cara al certamen.

En este contexto, fue en la reciente edición de Primer Plano donde revelaron que un popular comediante extranjero estaría muy cerca de llegar a la Quinta Vergara.

«Se sube nuevamente un humorista de nacionalidad venezolana que se atreve en el festival, pero a diferencia de (George) Harris, conoce profundamente nuestro país», comenzó diciendo Julio César Rodríguez.

Este es el comediante que estaría en la nueva edición del Festival de Viña 2026

El rostro de Chilevisión aclaró que se trataría de Esteban Düch, quien ya se ha ganado un puesto en la comedia nacional, popularizándose cada vez más. Es importante destacar que el standupero cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram.

Siguiendo por esa línea, JC reveló que «tiene una rutina extraordinaria según los que la han visto».

Quien también se sumó a sus palabras fue Paulina Nin de Cardona, que destacó las cualidades del humorista, señalando que es un «tipo divertidísimo» y que conoce muy bien al público chileno.

Además, enfatizó en su humildad y lo comparó con George Harris, llamándolo «fome y soberbio».

Quien no estuvo de acuerdo fue Vasco Moulian, quien piensa que el viral humorista va a fracasar en el Festival de Viña 2026.

Según el medio The Clinic, las conversaciones con el venezolano ya estarían bastante avanzadas y Esteban Düch sería la nueva apuesta para el humor.

Además, hace algunas semanas Esteban visitó el estudio de Radio Corazón y no dudo en revelar su decisión respecto al certamen: «Yo quiero ir a Viña. Ir a Viña es como la graduación del comediante».

«Quiero mi graduación, quiero salir de mi cuarto medio del humor», cerró.

