«Me lo comí, me lo zampé»: Cony Capelli reveló su fugaz aventura con personaje del espectáculo

En el último capítulo de Plan Perfecto, Cony Capelli sorprendió contando una anécdota bastante comentada. La bailarina confesó que se besó con un conocido rostro del mundo del espectáculo.
De acuerdo a la información de Página 7, todo ocurrió durante una fiesta realizada en el Hotel W, a la que también asistió Daniela Aránguiz. Hay que recordar que ambas han protagonizado varios cruces en el último tiempo, con fuertes declaraciones desde ambas partes.
Cony Capelli reveló su fugaz aventura con personaje del espectáculo
El tema prendió al tiro en el panel de Plan Perfecto, donde todos querían saber qué había pasado realmente en la fiesta a la que fue Cony Capelli. Ella contó que en el carrete también estaban Luis Mateucci, Daniela Aránguiz y Cuco Cerda, entre otros.
La bailarina, que actualmente participa en Fiebre de Baile, reconoció que en esa noche estuvo con un conocido rostro del espectáculo, aunque prefirió no decir de quién se trataba.
Eso sí, aclaró que el hombre está soltero, pero también fue honesta al decir que no repetiría la experiencia, ya que podría traerle más de algún problema.
Desde el panel no dejaron pasar el detalle y le preguntaron directamente si le daba susto que Daniela Aránguiz estuviera presente en el evento, algo que Cony descartó de inmediato.
Sus compañeros del programa le consultaron si existía la posibilidad de que pasara algo más con este misterioso galán. Ante eso, la ganadora de Gran Hermano fue clara y respondió: «No, porque arruinaría las cosas. Hay conflicto de interés».
Sobre este personaje del espectáculo, Cony Capelli aclaró que, aunque él está soltero, habría otra mujer interesada en él. En ese contexto, explicó: «Fue solo un tema del carrete… no fue algo profundo. O sea, los dos estamos solteros. Aquí no hubo infidelidad ni nada, pero yo sí soy muy consciente de que creo que no me hubiese gustado que me pasara a mí».
En medio de bromas, sus compañeros le comentaron que al contar esto podría arruinarle una primicia a Daniela Aránguiz, a lo que Cony Capelli respondió entre risas y cerró diciendo: «¡Sí! Me lo comí, me lo zampé».