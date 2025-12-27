«Me lo comí, me lo zampé»: Cony Capelli reveló su fugaz aventura con personaje del espectáculo

El tema prendió al tiro en el panel de Plan Perfecto, donde todos querían saber qué había pasado realmente en la fiesta a la que fue Cony Capelli. Ella contó que en el carrete también estaban Luis Mateucci, Daniela Aránguiz y Cuco Cerda, entre otros.

La bailarina, que actualmente participa en Fiebre de Baile, reconoció que en esa noche estuvo con un conocido rostro del espectáculo, aunque prefirió no decir de quién se trataba.

Eso sí, aclaró que el hombre está soltero, pero también fue honesta al decir que no repetiría la experiencia, ya que podría traerle más de algún problema.

Desde el panel no dejaron pasar el detalle y le preguntaron directamente si le daba susto que Daniela Aránguiz estuviera presente en el evento, algo que Cony descartó de inmediato.