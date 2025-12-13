«Me importa tres carajos…» y «no les creo nada»: José Antonio Neme reveló su voto para las elecciones con potente descargo en vivo

Este domingo 14 de diciembre, será la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Chile, para el 2026. En esta ocasión, se enfrentan los candidatos Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (PRch).
Uno de los que entregó su opinión respecto a ambos candidatos, como ya lo había hecho, fue José Antonio Neme. El conductor de Mucho Gusto entregó en vivo, durante el matinal, su voto para este domingo.
José Antonio Neme reveló su voto para las Elecciones Presidenciales con potente descargo en vivo
El conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme, comentó de entrada, respecto a las próximas elecciones: «A mí, en lo personal, esta campaña que está llegando al fin me tiene…»
«No voy a hacer el gesto, pero usted se lo podrá imaginar (…) después del último debate, yo me fui a mirar, creo que Las Kardashian, como que cambié de canal porque ya es suficiente de conspiraciones, fake news y agresividad«, agregó Neme, respecto al debate Anatel.
