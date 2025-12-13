«Me importa tres carajos…» y «no les creo nada»: José Antonio Neme reveló su voto para las elecciones con potente descargo en vivo

Este domingo 14 de diciembre, será la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Chile, para el 2026. En esta ocasión, se enfrentan los candidatos Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (PRch).

Uno de los que entregó su opinión respecto a ambos candidatos, como ya lo había hecho, fue José Antonio Neme. El conductor de Mucho Gusto entregó en vivo, durante el matinal, su voto para este domingo.

José Antonio Neme reveló su voto para las Elecciones Presidenciales con potente descargo en vivo

El conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme, comentó de entrada, respecto a las próximas elecciones: «A mí, en lo personal, esta campaña que está llegando al fin me tiene…»

«No voy a hacer el gesto, pero usted se lo podrá imaginar (…) después del último debate, yo me fui a mirar, creo que Las Kardashian, como que cambié de canal porque ya es suficiente de conspiraciones, fake news y agresividad«, agregó Neme, respecto al debate Anatel.

Sin filtro, el comunicador lanzó su opinión: «Toda esta dinámica me parece indigerible (…) estoy hablando desde el estómago, me cansaron los dos». José Antonio Neme también reveló que le pidió una persona en la calle que no hiciera el llamado a votar nulo o en blanco, pero él de todas formas explicó: «No me interpreta ninguno de los dos, nadie me puede obligar a votar por uno de los dos (…) no voy a votar por ninguno de los dos, y no estoy llamando a que nadie al otro lado de la cámara haga lo mismo». «Me importa tres carajos por quién vote usted. Tiene toda la libertad de hacerlo en el secreto de la urna, pero estamos en democracia y hasta donde sé tenemos libertad de expresión, yo no estoy llamando a cometer ningún delito, ni estoy confesando un delito», agregó Neme. Para cerrar, lanzó un duro comentario para ambos candidatos: «Les creo un poco y otro poco, no les creo nada, y yo no me voy a hacer cargo, lo voy a decir aquí y lo voy a decir ahora, yo, como ciudadano, no como periodista, ni como animador de este canal, ni hablo por este canal tampoco».

