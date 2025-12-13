«La persona que representa ese pensar hoy es…»: Kidd Voodoo reveló a qué candidato apoya en las elecciones presidenciales

Kidd Voodoo, reveló a sus fanáticos su postura política para las elecciones presidenciales de este 14 de diciembre. Esto, tras un discreto comentario que realizó hace un mes.

Como no había dicho de forma explícita a qué candidato apoyaría, los usuarios en las redes no perdonaron, y criticaron duramente al artista.

Kidd Voodoo reveló a qué candidato apoya en las elecciones presidenciales

En el contexto de la primera vuelta, Kidd Voodoo expresó su opinión política a través de su Instagram: «Mi postura política es la misma que mis compañeros artistas y la misma que he tenido siempre o hasta donde mi memoria me permite recordar».

«Como último aclarar que la elección de estas canciones forman un vínculo coherente con mi pensamiento político y que obvio como todo lo sucedido conmigo durante este año, está enfocado en nada más que hacer cultura, ya que comparto el pensamiento de los autores hablaré más en el debido momento, pero por ahora, eso», agregó en aquella ocasión.

Eso sí, la gente no quedó conforme con esta postura. Desde ahí, le llovieron las críticas al artista, con burlas, memes, y hasta potentes descargos por parte de los usuarios.

Pero todo eso quedó atrás, con su último concierto en el Movistar Arena, donde aprovechó para dar un pequeño discurso, antes de cantar Tren al Sur, de Los Prisioneros: «Voy a seguir haciendo música, porque es lo que me dedico, es lo que amo, es lo que me da vida. Creo en ustedes, creo en los derechos sociales, y culturales».

«Y es por eso, que la persona que representa ese pensar hoy y esta semana, es Jeannette Jara», cerró Kidd Voodoo.

