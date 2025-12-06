«Me dan ganas de llorar»: Emilia Dides sorprendió a sus seguidores con íntima confesión sobre su embarazo

La ex Miss Universo Chile, Emilia Dides, sorprendió en las redes sociales con un video sobre su embarazo. La cantante mostró como va su proceso, y también reveló el gran cambio que tuvo últimamente.

Cabe recordar que Emilia Dides y su pareja, Sammis Reyes, se convertirán por primera vez en padres, de una niña, según mostraron en una extravagante revelación de género en las redes.

Emilia Dides sorprendió a sus seguidores con íntima confesión sobre su embarazo

Emilia Dides compartió una actualización sobre su embarazo en TikTok, y explicó el cambio que experimentó: «Quiero saber si ustedes me comprenden. De la nada me dan ganas de llorar, ahora, como en esta faceta. De repente es como una sensación de ganas de sacar el llanto y me siento mucho mejor, pero es tan extraño, porque yo no lloro casi nunca«.

«Solía llorar mucho, pero después tuve un cambio repentino y no sé qué lo causó», agregó.

Sobre sus repentinas ganas de llorar, Emilia Dides señaló: «Ya no lloro, pero ahora que estoy en esta faceta del embarazo, que es el último trimestre, tengo ganas de llorar de la nada y no sé de dónde viene, no sé qué parte de mí es. Obviamente que si tengo que llorar lo voy a hacer, pero es extraño».

También, aprovechó el momento para pedir consejos a la gente: «Quiero saber si me comprenden o estoy sola en esto… si me quieren dar consejos, uno tiene que llorar y llorar no más, porque en este momento exacto tengo ganas de llorar, pero tengo que ir donde mis amigas».

«No hay una razón específica, sino que son ganas de liberar ese llanto», cerró la cantante.

