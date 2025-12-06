Los cantantes urbanos se llevaron el top 5: ¿Cuáles fueron los artistas más escuchados en Chile este 2025?

A nada de que termine el año, las plataformas de streaming ya entregaron las estadísticas de este 2025 para nuestro país. Tal es el caso de Spotify y YouTube, que nos dejaron el top con los artistas más escuchados en Chile en este año.

Como ya viene siendo costumbre, los cantantes más escuchados en Chile fueron los artistas urbanos. Revisa a continuación el listado completo.

¿Cuáles son los artistas más escuchados en Chile este 2025?

En Spotify, el panorama está repleto de artistas urbanos. Sin embargo, el gran ganador del 2025 fue Bad Bunny, con su álbum «Dtmf». El puertorriqueño se consagró como el cantante más escuchado en Spotify a nivel mundial, así como también, en nuestro país.

El top 5 completo de los artistas más escuchados en Chile este año es:

Bad Bunny Kidd Voodoo Jere Klein Cris MJ Lucky Brown

En esa misma línea, Spotify compartió en sus redes sociales el top de las canciones más escuchadas, los álbumes, y los podcast con más reproducciones:

Por otro lado, desde YouTube lanzaron el top 10 con los videos musicales más vistos en Chile durante este 2025. Acá está el listado completo, que solo tiene artistas urbanos chilenos:

BAILAME ASÍ – Jere Klein, Katteyes, Lucky Brown PONTE LOKITA – Katteyes, Kidd Voodoo TODO K VER – Jere Klein, Katteyes. Tiene – Tobal MJ, Lucky Brown BELLA – Lucky Brown, Jere Klein y ke pa (Remix) – Benjitalkapone, Julianno Sosa, Jairo Vera Amor Escondido – Lucky Brown, Jere Klein Mami Ven Aqui – Bayron Fire, Napoles WHISKY A LA ROCA – Jere Klein, Kidd Voodoo Mambinho Brasileño – Benjitalkapone

