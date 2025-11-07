Emilia Dides y Sammis Reyes sorprenden a todos con revelación de sexo de su bebé y en redes sociales no lo pueden creer: «La revelación más épica del mundo»

Recientemente, Emilia Dides y Sammis Reyes impactaron a todos sus seguidores luego de dar a conocer el sexo de su bebé.

Fue a través de redes sociales donde postearon un registro realizado con Inteligencia Artificial y que sorprendió a todos.

En el video, se pueden apreciar aves rosadas y azules y a la pareja en una desesperada búsqueda.

De fondo suena el reciente éxito de Rosalia, «Berghain». En el clip, ambos logran reencontrarse, Reyes abraza a Dides, le besa su panza y la alza en sus brazos.

En ese momento, todo se tiñe de tintes rosados, confirmando que el primer hijo de la pareja será una niña.

«Eres todo lo que esperábamos. Viniste a unirnos, a conectarnos y hacernos felices por siempre. Te amamos», escribieron en la bajada del post colaborativo.

Asimismo, el deportista dejó un tierno mensaje en los comentarios de la publicación.

«Vamos a tener una princesita. Emilia Dides gracias por darme el regalo más lindo del mundo. Te amo con todo mi corazón», fueron sus palabras.

Las reacciones de los seguidores al anuncio de Emilia Dides y Sammis Reyes

El anuncio se viralizó rápidamente en redes sociales, y como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar.

Siguiendo por esa línea, es que varios personajes del mundo del espectáculo dejaron sus palabras y buenos deseos.

«Qué hermoso! Felicidades», escribió Karen Paola.

Por su lado, Inna Moll también se manifestó: «Es que yo me muero, me encantaaa».

«La princesa de chileeeeee! Y la revelación de sexo más épica del mundo! Como se supera esta revelación?!!!!», t’s a girl!!! Aayyyy muero de amor!!! princesa hermosa!!! Felicidades Emi y Sammis!!» y «No los conozco, pero los amo», fueron algunas de las miles de reacciones de sus seguidores.

Revisa el video acá:

