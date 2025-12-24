La confesión íntima de Luis Mateucci sobre episodio con Daniela Aránguiz que impactó a todos en El Internado: «Usé los condones…»

Un comentario bastó para que el nombre de Daniela Aránguiz volviera a instalarse en la conversación. Esta vez fue Luis Mateucci quien reabrió el capítulo, sin filtros y frente a cámaras.

El argentino participaba en una actividad de El Internado, conducida por Tita Ureta, cuando la dinámica dio un giro inesperado. Entre las imágenes que le mostraron apareció una foto de su expareja. Lejos de incomodarse, decidió contar una anécdota privada de la época en que aún estaban juntos.

“Un día nos peleamos, estaba todo mal, salí de fiesta y usé los condones. Fui a la farmacia y compré los mismos y puse los tres nuevos”, relató, provocando reacciones inmediatas entre los presentes.

El relato no quedó ahí. Mateucci explicó que, tras el quiebre definitivo, recibió un mensaje que lo dejó en evidencia.

“Cuando cortamos, me mandó una foto, le había hecho una marca en la puntita del sobre”, añadió, dejando al grupo en silencio.

El conflicto por Brasil entre Aránguiz y Mateucci

Más adelante, el exchico reality también se refirió a la acusación que Daniela Aránguiz hizo en su contra por un supuesto dinero pendiente, relacionado con un viaje que realizaron juntos a Brasil.

Según su versión, el reclamo llegó después de una serie de declaraciones públicas que no le cayeron bien. “Me reclama un viaje que fuimos un fin de año a Brasil y si ella se hubiese portado bien conmigo y hubiera cerrado el piquito, no tenía problemas en dárselo, pero habló tanto y cuando salí del reality me enteré de tantas barbaridades, que se lo pague Dios”, lanzó sin rodeos.

