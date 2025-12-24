Vardoc revela la considerable cifra que ganó luego de grabar contenido sexual con Anita Alvarado en Arsmate

En septiembre pasado, Vardoc volvió a instalar su nombre en la conversación pública. El exyoutuber chileno sorprendió al anunciar una colaboración con Anita Alvarado en Arsmate, una plataforma de contenido para adultos. La noticia generó ruido inmediato y multiplicó el interés por su cuenta.

Tres meses después, el exstreamer decidió transparentar los resultados económicos de ese registro. En conversación con FMDos, explicó que el video marcó un punto de inflexión en su desempeño dentro de la plataforma, a la que se sumó en marzo de este año.

Vardoc contó que, desde entonces, ha trabajado en profesionalizar su propuesta. En ese contexto, evaluó de forma positiva la experiencia junto a la llamada “Geisha” chilena. “Fue una experiencia bastante buena”, afirmó.

La considerable suma que desembolsó Vardoc tras grabar con Anita Alvarado

El impacto se notó rápido en las cifras. “De hecho, el primer mes yo dije que había llegado a los 2.400 suscriptores. Terminé llegando ese mes a los 3.400 suscriptores“, precisó.

Con un valor de suscripción cercano a los cinco dólares, el creador de contenido aseguró que la colaboración le permitió superar los 15 millones de pesos chilenos en ganancias. Según explicó, el interés no fue pasajero y parte importante del público se mantuvo activo en su perfil.

“Mucha gente, gracias a eso, se quedó en el contenido… Yo soy terrible ofertón, po, we… Tengo re buena oferta y bueno, y ahora qué mejor, tengo dos pololas también y una casa grande. Así que sí, se nos viene bueno. Es lo mejor”, cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google