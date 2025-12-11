La inesperada confesión de Fernando Solabarrieta: expuso a su hijo y apuntó a su ex pareja con frase que no pasó desapercibida

El capítulo de este miércoles de El Internado dejó varias sorpresas. Durante una dinámica guiada por Tita Ureta, las duplas seleccionadas debían hacer un ejercicio para reforzar la confianza.

La intención principal era acercarlos, sin embargo, no faltaron los roces y la tensión.

Aun así, hubo excepciones. Fernando Solabarrieta y su hijo Nicolás dieron el ejemplo, acercándose aún más, mientras el ex futbolista sigue de visita en la casa.

Los Solabarrieta se sinceran en El Internado

Como parte del reto, el comunicador dibujo una carita feliz para su hijo. Luego, lo elogió y reflexionó, aunque en redes sociales lo interpretaron como un «palo» para Guarén, ex pareja de Nicolás.

“Siempre está feliz, irradia alegría. La cara que yo hubiese querido hacer, que lo retrata mucho más, es una cara con dos corazoncitos porque es muy enamoradizo, más de lo que debería incluso”, expresó Solabarrieta.

Nicolás también respondió con un dibujo: una llama. “Es fuego, porque es un hombre apasionado, siente a flor de piel. En las competencias siempre va hacia adelante, si tiene que hablar de su vida, habla apasionado”, dijo el ex participante de Tierra Brava.

Más tarde, abordó su pasado con Guarén. Reveló incluso que estuvieron muy cerca del matrimonio.

“Sí, yo me quería casar. Lo hablamos con Valentina en algún momento. No funcionó, no más, a veces pasan cosas”, comentó al recordar la relación.

Tita quiso ir más allá y le preguntó si seguía enamorado. Nico no dudó. Respondió que sí.

“¿Y no está la opción de volver a conversar, de retomar?”, insistió ella. “El tiempo lo dirá”, cerró el ex futbolista.

También puedes leer en Radio Corazón: Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que logró convencer a su esposa de experimentar: «Le quedaron gustando los tríos»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google