José Antonio Neme explota en vivo tras «llamados» de parlamentarios luego de hablar de sus asignaciones: «Les estoy diciendo lo que la gente piensa de ustedes»

Una crítica frontal lanzó José Antonio Neme en Mucho Gusto al abordar los recursos que el Estado destina a diputados y senadores, más allá de sus sueldos.

El tema surgió mientras el panel analizaba la negativa de José Antonio Kast a reducir su remuneración. La conversación derivó rápidamente en las asignaciones y otros beneficios con fondos públicos.

Para el rostro de Mega, el debate no pasó por el monto del salario. “A mí no me molesta que de mis impuestos se les pague bien, para que no ande pensando cómo llegar a fin de mes”, comenzó diciendo.

Además, fue enfático en cuestionar los recursos adicionales: «Las asignaciones son una fiesta de monos», lanzó.

Neme puso el foco en los millones destinados a asesorías y gastos operativos. “10 o 5 millones de asignaciones ¿a quién están contratando? ¿Por qué un parlamentario necesita tanta asistencia? ¿Un parlamentario no puede investigar solito? ¿No puede pescar el teléfono y llamar un abogado que le explique algo?”, preguntó. Y remató: “Está bien que haya un monto de asignaciones, pero creo que se les ha pasado la mano”.

El periodista también apuntó al gasto en combustible que el Fisco cubre a los congresistas, un ítem donde se han detectado irregularidades. “Oye, además, págate la bencina tú ¡Ganas 10 millones de pesos y me vas a cobrar a mí la bencina! ¡Págatela tú poh, hueón!”, disparó. Luego fue tajante: “El tema de la gasolina lo encuentro indecente”.

La reacción de los parlamentarios al descargo de José Antonio Neme

Tras el desahogo, Neme reveló que comenzó a recibir mensajes de parlamentarios. Lejos de bajar el tono, respondió en vivo: “Y los parlamentarios que me están escribiendo a mi teléfono: los quiero mucho, ¡pero no me voy a quedar callado! Porque les estoy diciendo lo que la gente piensa de ustedes”.

Finalmente, lanzó una advertencia directa: “Si ustedes no lo quieren escuchar, no se presenten más a las elecciones”. Sus palabras recibieron respaldo inmediato del panel en el estudio.

También puedes leer en Radio Corazón: «Esos sí que corren peligro…»: La oscura predicción de Latife Soto que marcaría el inicio del gobierno de José Antonio Kast

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google