¡Felicidades por tremendo logro! Dj Toti recibe reconocimiento «Orgullo Maipucino» por su aporte a la identidad comunal

En una emotiva jornada marcada por el orgullo local, nuestro querido DJ Toti recibió un importante homenaje en el marco del aniversario número 134° de la comuna de Maipú. El reconocimiento se realizó durante la ceremonia “Orgullo Maipucino”, encabezada por el alcalde Tomás Vodanovic, quien por quinto año consecutivo lideró esta instancia que destaca a personalidades que han contribuido de forma significativa al desarrollo, identidad y prestigio del territorio.

Dj Toti recibe importante distinción municipal

Carlos Arriola, más conocido como Dj Toti, fue uno de los 32 maipucinos y maipucinas galardoneados en esta versión. Su trayectoria como locutor y productor de Radio Corazón, además de su rol como conductor del exitoso programa «El Vacilón Matinal», lo ha consolidado como una de las voces más queridas del dial nacional, llevando con orgullo el sello maipucino a miles de hogares a lo largo del país.

La ceremonia permitió alcanzar un total de 100 reconocimientos entregados desde 2021, año en que se instauró esta distinción municipal. Los homenajeados provienen de diversos ámbitos, como el deporte, las artes, la ciencia, la educación y la vida comunitaria, reflejando la diversidad de talentos que nacen y se desarrollan en la comuna.

Durante su discurso, el alcalde Tomás Vodanovic destacó el valor humano detrás de cada reconocimiento. “Este reconocimiento tiene que ver con nuestra historia y con nuestra identidad, pero sobre todo con ese orgullo que siente toda persona que ha nacido y crecido en Maipú”, señaló. Además, enfatizó que “el principal patrimonio de esta comuna y del país es su gente”, resaltando el compromiso de quienes, desde distintas disciplinas, han buscado siempre aportar y devolver la mano a su comunidad.

El reconocimiento a DJ Toti no solo celebra su carrera en los medios, sino también su rol como embajador cotidiano del espíritu maipucino, demostrando que la identidad local puede trascender fronteras a través de la voz, el humor y la cercanía con la audiencia. ¡Felicidades por este tremendo logro!

