Histórico cantautor nacional, dos veces triunfador en Viña, muere a los 81 años

La música chilena vive un momento de profundo pesar. Este domingo se confirmó la muerte de Julio Zegers Landa, uno de los cantautores más recordados de las décadas de 1960 y 1970. Tenía 81 años y fue una figura clave del movimiento del canto nuevo.

La noticia se dio a conocer a través de la Municipalidad de El Monte, comuna con la que el artista mantuvo un fuerte vínculo. En una publicación en Instagram, expresaron su despedida: «Con profundo dolor despedimos al destacado músico montino Julio Zegers Landa, arquitecto, publicista, compositor y cantautor ligado al movimiento del “canto nuevo” en las décadas de 1960 y 1970».

En el mismo mensaje, recordaron uno de los hitos más importantes de su carrera. «Ganó el Festival de Viña del Mar en 1970 y 1973. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos», añadieron.

A las condolencias también se sumó la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD). La entidad destacó que en 2023 fue reconocido como «Figura Fundamental de la Música Chilena», distinción reservada para artistas con una trayectoria invaluable.

Desde la SCD lo despidieron con un emotivo mensaje: «Hoy despedimos a Julio Zegers de Landa, Figura Fundamental de la Música Chilena, cantautor esencial y socio Benemérito de SCD».

Además, subrayaron la importancia de su legado artístico: «Su obra, profunda y sensible, forma parte del patrimonio musical de nuestro país y de la memoria emocional de generaciones».

Para cerrar, la organización resaltó su huella en la cultura nacional y su paso por el certamen viñamarino. «Vinculado al canto nuevo, dejó una huella imborrable al ganar en dos ocasiones el Festival de Viña del Mar con canciones que hoy son clásicos: “Canción a Magdalena” y “Los Pasajeros”. Su mirada poética, cargada de metáforas, naturaleza y reflexión social, lo convirtió en una voz única y respetada de nuestra escena».

