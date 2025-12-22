Patricia Maldonado atraviesa días de profundo dolor. Este fin de semana, la comunicadora informó una triste pérdida personal que conmovió a sus seguidores.

El domingo 21 de diciembre, Maldonado utilizó sus redes sociales para comunicar el fallecimiento de una amiga muy cercana. Lo hizo a través de Instagram, donde publicó una imagen de una vista al mar y acompañó la fotografía con un mensaje cargado de emoción.

La lamentable perdida que enluta a Patricia Maldonado

En el texto, la animadora reveló que la amistad las unió durante más de siete décadas, marcadas por experiencias compartidas y un lazo que se mantuvo intacto con el paso del tiempo.

“Amiga querida, no nos dimos cuenta cómo pasaron los años por nuestras vidas. Fueron 70 años de ser amigas y conocernos, de pasar tantas alegrías y también penas juntas”, escribió Patricia Maldonado en la publicación.

Más adelante, dedicó palabras de despedida que reflejan la cercanía y el cariño que las unía. “Solo quiero, por el cariño que te tengo, que descanses en paz. Fuiste una hija, hermana, tía y una madre ejemplar”, agregó.

El mensaje cerró con una frase breve, pero contundente: “No le debes nada a la vida. Hasta pronto, mi vieja querida”.

La publicación no pasó inadvertida. En pocas horas, se llenó de mensajes de apoyo y condolencias por parte de sus seguidores, quienes empatizaron con el difícil momento que vive la comunicadora.

“Un abrazo Sra Paty para ud y su familia”, “Nunca es fácil una partida… lo siento”, “Un abrazo Paty querida” y “Mis condolencias, un abrazo”, fueron parte de los comentarios que recibió, reflejando el respaldo y el cariño del público en este complejo instante personal.

La dolorosa pérdida que golpea a Patricia Maldonado: «No le debes nada a la vida. Hasta pronto…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google