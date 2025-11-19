Tarotista acertó todo en elecciones 2025 y su predicción para la segunda vuelta rompe todos los esquemas: «Puede haber un cambio»

Quien se ha sumado al fenómeno de las predicciones es Sammy Tarot, quien tuvo un increíble desempeño en sus vaticinios de la primera vuelta presidencial.

«Kast pasa a segunda vuelta, pero con poco margen. Alguien viene con una bandera de orden y control, pero debe disputar puntos. Nos menciona que hay dos hombres disputando», declaró en el programa Todo Va a Estar Bien.

Además, fue de los pocos que se refirió a Johannes Kaiser: «Yo no descartaría que uno de los que está más abajo de la pirámide subiera. El coladero no se va a quedar quieto».

Luego de sus aciertos, los usuarios en redes sociales destacaron sus predicciones: «Acertó bien. Sobre todo cuando dice que podría quedar tercero otro candidato que no fuera ni Kaiser ni Matthei, osea Parisi» y «Mirando el domingo, después del conteo de votos, es el único tarotista que acertó».

Tarotista se refiere a la segunda vuelta presidencial

La Cuarta se comunicó con el guía espiritual, quien sorprendió con su predicción para la segunda vuelta presidencial.

Al momento de lanzar las cartas, explicó quién podría tomar en ventaja, y detalló el significado de las cartas.

“El Diez de Oros nos habla de que, hasta el momento, lleva la ventaja la persona que está secundada por los grupos económicos. El 10 es un número que está emparentado con el 1 y el 1 representa la figura de un hombre. En este momento, quien va ganando o que va a poder tomar la mayoría de los votos, es la figura masculina», partió relatando.

Además, agregó que: «José Antonio Kast sería el ganador, pero como aparece el Nueve de Bastos, que es el número del ermitaño, también nos brinda la posibilidad de un cambio».

«Las personas podrían cambiar, eventualmente, de camino, si empiezan a buscar cosas del pasado que podrían perder o avances que podrían perder», continuó.

Sobre Jeannette Jara: ¿Hay opciones de triunfo?

Siguiendo por esa línea, habló sobre la candidatura de Jeannette Jara, y fue enfático: «Lo primero que tiene que hacer es renunciar al PC como un gesto de buena voluntad. Luego, aparece la sumo sacerdotisa y dice que no todas las cartas están jugadas. Ella podría, eventualmente, rescatar el voto femenino».

«Ella podría dar vuelta esto, pero tendría que haber una campaña a nivel nacional. Podría haber un cambio, pero basado en el miedo. Si las personas sienten terror del Emperador que está por venir, podría cambiar el curso y podría subir hasta competir, pero primero tiene que hacer un gesto de renuncia», continuó el también periodista.

«Hasta el momento, Kast va en avance, pero Jara debe dejar los pies en la calle. Puede haber un cambio, pero ese cambio es en torno a la comunidad en que se vea asustada», cerró Sammy Tarot.

