  • EN VIVO

Auditora impacta en El Chacotero Sentimental con su historia de amor: «El tiene 66 años y yo tengo 27»

Una auditora confesó que vive una aventura con un hombre que es casi 40 años mayor que ella. Una historia de deseo que rompe todos los esquemas.

08 Dic, 2025. 19:41 hrs

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS