Grave accidente golpea a conocida personalidad del espectáculo: múltiples fracturas y daño en un órgano generan preocupación

En las últimas horas, una exparticipante de Rojo encendió las alarmas luego de comunicar a través de sus redes sociales que sufrió un grave accidente.

La mujer en cuestión es María Isabel Sobarzo, popularmente conocida como «Icha», quien entregó detalles de sus lesiones.

Partió comentando que el accidente ocurrió durante este fin de semana, luego de que un vehículo se saltará un semáforo en rojo impactándola.

«Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que se han preocupado por mí, que me han escrito mensajes, llamado, etc», comenzó diciendo a través de sus historias de Instagram.

Icha Sobarzo revela que sufrió accidente automovilístico

Mediante su Instagram, la ex chica Rojo explicó lo que sucedió, además de detallar que sufrió fracturas en distintas partes del cuerpo.

«El sábado 29 de noviembre me chocó un conductor que se pasó una luz roja, impactando de lleno mi auto por la parte lateral. Gracias a Dios yo iba sola y gracias a Dios estoy viva», relató.

Además, añadió que «Recibí todo el impacto en mi lado derecho del cuerpo, donde tengo costillas fracturadas, daño en el hígado y vértebras fracturadas. Tengo que seguir en reposo para ver cómo evoluciona mi hígado, ya que está con lesión de cuidado».

«Soy fuerte y tengo todo el apoyo de mi familia y amigos para recuperarme y salir pronto de este momento triste y difícil», continuó.

Siguiendo por esa línea, agradeció a quienes lograron llegar al lugar en su ayuda: «De todo corazón a Bomberos que acudieron rápido, me ayudaron y me acompañaron por horas hasta que llegó Carabineros y la ambulancia, que a todo esto se demoraron horas en llegar».

«Mis más grandes agradecimientos a los bomberos y a un bombero en particular que no sé su nombre, pero que nunca soltó mi mano», cerró.

También puedes leer en Radio Corazón: Revelan el motivo que habría marcado la salida de Paulina Nin de Hay que decirlo: «Se ponen un poco celosos…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google