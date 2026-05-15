Concurso: participa por entradas para ver a Silvestre Dangond en el Movistar Arena

El vallenato vuelve a tomarse Santiago y tú puedes ser parte de una noche llena de música y fiesta. El cantante colombiano Silvestre Dangond confirmó su esperado regreso a Chile con un concierto en el Movistar Arena, y tenemos entradas para que disfrutes este espectáculo en vivo.

El artista se presentará el próximo sábado 30 de mayo con su gira “El Baile de Todos Tour”, una apuesta que llega acompañada del lanzamiento de “El Último Baile”, el más reciente álbum de su carrera y uno de los trabajos más comentados dentro de la música latina.

Durante los últimos años, Dangond se ha consolidado como una de las figuras más importantes del vallenato moderno. El cantante obtuvo un Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato y actualmente suma nuevas nominaciones a importantes premios internacionales, reafirmando su popularidad en distintos países.

Además, el colombiano ha trabajado junto a reconocidos artistas como Nicky Jam, Sebastián Yatra, Maluma y Carlos Vives, ampliando aún más su impacto en la música latina.

Su regreso a Chile ocurre tras el exitoso show que realizó en 2024 en el mismo recinto, donde interpretó éxitos como “Cásate conmigo”, “La locura mía”, “Materialista”, “Justicia” y “Cartagena”.

¿Cómo participar por entradas para ver a Silvestre Dangond en el Movistar Arena?

Participar es muy fácil. Solo debes completar el formulario que encontrarás adjunto en esta nota y automáticamente quedarás participando por entradas para el concierto de Silvestre Dangond en Santiago.

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