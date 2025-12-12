¡Impactante y brutal ataque! Equipo de Canal 13 sufre violento asalto y agresión: «Vivo en la calle y tengo plata, vivo como vio»

Durante la mañana, el equipo de prensa de Canal 13 enfrentó un episodio de extrema violencia mientras realizaba un despacho en la vía pública. En medio de la transmisión, dos sujetos atacaron a un camarógrafo y a una periodista, generando gran conmoción.

Un registro grabado en el lugar muestra la crudeza del momento. En el video se observa cómo uno de los hombres se abalanza sobre el camarógrafo, lo insulta sin freno, le rompe su trípode y luego intenta golpearlo.

Agresión a equipo de Canal 13 causa indignación

La situación tampoco fue distinta para la periodista. Según se reveló, le sustrajeron su teléfono celular y, cuando logró ponerse a resguardo, terminó completamente afectada por el impacto del ataque.

En medio del caos, conductores del sistema RED intervinieron rápidamente para defender a los trabajadores de prensa y contener al agresor.

El sujeto logró alejarse unos instantes, pero volvió para continuar con las amenazas. En ese momento lanzó la frase que quedó registrada: «¿Sabís qué? Si no fuera por ellos, estarías abajo del río, no estoy ni ahí con tu cámara, chu… vivo en la calle y tengo plata, vivo como vio».

El matinal compartió el video del incidente en su cuenta de Instagram, lo que generó una ola de indignación entre los usuarios. Los comentarios no se hicieron esperar: «¿Y por qué le tapan la cara? ¡Hagámoslo famoso!», «No deberían taparle la cara», «Dueños de la calle», «Por qué les tapan el rostro a esos delincuentes», fueron parte de las reacciones que inundaron la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tu Día (@tudia13)

También puedes leer en Radio Corazón: Berta Lasala revela la estratosférica cifra que habría recibido Yerko Puchento en el Festival de Viña del Mar

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google