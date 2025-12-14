Leonardo Farkas sorprendió a jóvenes scout en local de votación: les compró todas sus botellas y pagó un millonario monto

Durante la jornada de este domingo se ha realizado la segunda vuelta presidencial, donde la ciudadanía debe elegir al próximo presidente o presidenta del país.
En este contexto es que han salido varias situaciones bastante divertidas y peculiares. Una de ellas involucra a Leonardo Farkas.
Luego de una entrevista con Chilevisión, lo interrumpió un grupo de scouts que se encontraba vendiendo botellas de agua.
«Vengo a votar, no a comprar botellas», aclaró de inmediato.
No obstante, luego cambió su opinión: «“¿Le van a dar el agua a todos? Ya, pero esto no es para que después digan que vengo a regalar plata”, señaló.
«¿Cuántas aguas hay?», preguntó el empresario. «60 botellas, a luca cada una», fue la respuesta que recibió.
Siguiendo por esa línea, Farkas se puso la mano en el bolsillo y comenzó a contar billetes de 2o mil. Sin embargo, excedió completamente el monto total, y todos quedaron más que sorprendidos: le entregó a los jovenes 1.2 millones de pesos.
El regreso de Leonardo Farkas a Chile
Asimismo, Farkas le reveló a la prensa que había regresado para sufragar y que ahora tenía un nuevo destino. Aunque no dio a conocer hacia donde se dirigirá.
Sin embargo, habló sobre el tema país, analizando la actualidad, y fiel a su estilo, respondió si alguna vez se animaría a ser mandatario del país.
«No, candidato no, si voy tiene que ser Presidente, sino no me expongo», respondió en modo humorístico.
Revisa el momento a continuación:
#EleccionesCHV | Pagó más de un millón de pesos: Leonardo Farkas le compró todas las botellas de agua a grupo de scouts
👉EN VIVO ACÁ https://t.co/V7ugVxEzdU pic.twitter.com/q1qOGrBo6K
— CHV Noticias (@chvnoticias) December 14, 2025
También puedes leer en Radio Corazón: «No se lo robó»: Cathy Barriga vivió un incómodo momento tras irreverente comentario de vocal de mesa
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.