  • EN VIVO

Leonardo Farkas sorprendió a jóvenes scout en local de votación: les compró todas sus botellas y pagó un millonario monto

Luego de una entrevista con Chilevisión, lo interrumpió un grupo de scouts que se encontraba vendiendo botellas de agua: las compró todas.

14 Dic, 2025. 16:57 hrs
Farkas Compra Botellas En Votación
Captura CHV

Durante la jornada de este domingo se ha realizado la segunda vuelta presidencial, donde la ciudadanía debe elegir al próximo presidente o presidenta del país.

En este contexto es que han salido varias situaciones bastante divertidas y peculiares. Una de ellas involucra a Leonardo Farkas.

Luego de una entrevista con Chilevisión, lo interrumpió un grupo de scouts que se encontraba vendiendo botellas de agua.

«Vengo a votar, no a comprar botellas», aclaró de inmediato.

No obstante, luego cambió su opinión: «“¿Le van a dar el agua a todos? Ya, pero esto no es para que después digan que vengo a regalar plata”, señaló.

«¿Cuántas aguas hay?», preguntó el empresario. «60 botellas, a luca cada una», fue la respuesta que recibió.

Siguiendo por esa línea, Farkas se puso la mano en el bolsillo y comenzó a contar billetes de 2o mil. Sin embargo, excedió completamente el monto total, y todos quedaron más que sorprendidos: le entregó a los jovenes 1.2 millones de pesos.

El regreso de Leonardo Farkas a Chile

Asimismo, Farkas le reveló a la prensa que había regresado para sufragar y que ahora tenía un nuevo destino. Aunque no dio a conocer hacia donde se dirigirá.

Sin embargo, habló sobre el tema país, analizando la actualidad, y fiel a su estilo, respondió si alguna vez se animaría a ser mandatario del país.

«No, candidato no, si voy tiene que ser Presidente, sino no me expongo», respondió en modo humorístico.

Revisa el momento a continuación:

 

También puedes leer en Radio Corazón: «No se lo robó»: Cathy Barriga vivió un incómodo momento tras irreverente comentario de vocal de mesa

Contenido patrocinado