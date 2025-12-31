Aseguran que Maly Jorquiera estaría en una nueva relación tras su mediática ruptura con Sergio Freire: «De la pobreza de un comediante a un…»

Un nuevo rumor sentimental comienza a rodear a Maly Jorquiera. A poco más de un año de su mediático quiebre con Sergio Freire, la actriz y comediante habría iniciado una nueva relación amorosa.

La información la dio a conocer la periodista Cecilia Gutiérrez en el pódcast Miss Bombastic. En ese espacio, aseguró que la humorista estaría nuevamente en pareja. Eso sí, con alguien ajeno al mundo del espectáculo. «Es gerente de una conocida empresa», afirmó la comunicadora.

Durante la conversación, el periodista Pablo Candia, también invitado al programa, lanzó una broma sobre este supuesto romance. «Aprendió rápido la chica. De la pobreza de un comediante a un gerente de una empresa», comentó, en tono distendido.

El mediático quiebre amoroso entre Maly Jorquiera y Sergio Freire

Este nuevo capítulo llega tras el bullado término entre Maly Jorquiera y Sergio Freire. En abril del año pasado, se conoció que el humorista le habría sido infiel con una seguidora, lo que puso a la expareja en el foco de la farándula.

Meses después, en julio, la actriz confirmó la separación en una entrevista con La Metro FM. En esa ocasión, aclaró que, pese al quiebre, mantienen una buena relación. «Somos grandes papás y grandes amigos», señaló.

Esa cercanía quedó en evidencia durante la última Navidad. Maly Jorquiera compartió en Instagram una imagen junto a su hijo y Sergio Freire, acompañada de un mensaje conciliador. «¡Muy feliz navidad para todos! ¡En los formatos familiares que sea! Lo importante es el amor y por sobre todo, los niños y niñas. Amor y paz en el mundo», escribió

También puedes leer en Radio Corazón: Muertes de reconocidas figuras y ataque a periodista «conocido en nuestro país»: Las inquietantes predicciones de Latife Soto para 2026

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google