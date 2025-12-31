Reconocido nombre de la música urbana enfrenta prisión preventiva tras grave denuncia: Lo acusaron de secuestrar a un trabajador

El productor de música urbana Joaquín Rodríguez Vergara, conocido como Nes, enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera. Actualmente, permanece en prisión preventiva, luego de ser formalizado por el delito de secuestro extorsivo en contra de un trabajador.

La información fue dada a conocer por Chilevisión, a través de un reportaje que detalla que los hechos habrían ocurrido en noviembre pasado. Según la investigación, el productor acusó a uno de sus colaboradores de haberle robado una prenda de alto valor: un short avaluado en cerca de 3 millones de pesos.

Según el relato del denunciante, los involucrados lo privaron de libertad durante 24 horas. En ese lapso, lo trasladaron a un centro comercial y luego a la población Pucará, en Quilicura, donde asegura que sufrió agresiones.

La abogada Eva Guerrero, representante de la presunta víctima, entregó un duro testimonio sobre lo ocurrido. «Lo someten a golpes y puñaladas. Este es el lugar desde el cual finalmente logró pedir ayuda a través de un dispositivo electrónico que encontró», señaló.

Gracias a esa alerta, Carabineros logró ubicar e interceptar al productor musical y a la persona que lo acompañaba. Ambos fueron detenidos en el lugar.

Durante esta semana se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares. En ella, la defensa de Nes sostuvo que el denunciante habría solicitado una suma millonaria para desistir de la acusación. Sin embargo, el tribunal resolvió mantener la prisión preventiva, argumentando que no se presentaron nuevos antecedentes que modificaran el escenario judicial.

Historial judicial previo de Nes

Este no es el primer conflicto legal que enfrenta el productor. Meses atrás, Nes ya había estado en el centro de la polémica por un violento episodio con su expareja, la cantante y exfigura de reality Fran Maira.

El hecho ocurrió tras una fuerte discusión en el Hotel Mandarin, situación que terminó en tribunales. En ese entonces, Carabineros detuvo al productor, la fiscalía lo formalizó y el tribunal le decretó arraigo nacional y prohibición de acercarse a la artista..

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google