Muertes de reconocidas figuras y ataque a periodista «conocido en nuestro país»: Las inquietantes predicciones de Latife Soto para 2026

Durante este fin de semana, Latife Soto realizó una de sus clásicas transmisiones a través de Instagram, donde lanza sus cartas y entrega predicciones de diversos temas.
En este contexto, la tarotista habló con José Antonio Neme y entregó predicciones para el próximo año.
En términos generales, vaticinó un año positivo. Sin embargo, no estará exento de tragedias y adelantó situaciones preocupantes que podrían ocurrir.
En específico, la guía espiritual dio a conocer qué famosas figuras podrían morir, además de un periodista que podría sufrir un ataque.
Las alarmantes predicciones de Latife Soto para el 2026
A través del espacio web que comparte con José Antonio Neme, la tarotista comentó: «Yo anoté que este otro año una mujer involucrada en política va a fallecer».
Además, agregó que: «Va a haber un luto de otra mujer conocida, famosa, como de televisión. A lo mejor tiene sus años, no sé, pero se ve como que también va a tener problemas y va a partir de este plano».
Siguiendo por esa línea, habló sobre «un varón mayor, también de televisión, puede partir. Eso yo no lo digo como que es un decreto, (pero) podría decir. Dice que hay alguien que no está bien de salud y se va a desarrollar algo muy rápido».
Asimismo, inquietó al mundo de las comunicaciones, al adelantar que un periodista podría ser víctima de un ataque o un atentado.
«Un periodista muy conocido en nuestro país va a tener un ataque tipo atentado o asalto. Tienen que cuidarse cuando anden haciendo las notas, porque la gente va a estar violenta», aclaró.
Para cerrar, realizó una advertencia para los comunicadores: «Toda la gente que está reportando, cuídense, protéjanse, no expongan tanto. La gente está media agresiva y media loquita«, concluyó.
