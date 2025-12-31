Visitaron Radio Corazón, llenaron el Movistar Arena y ahora salieron en un capítulo de Los Simpsons

Hace algunas semanas, la icónica agrupación mexicana, Los Tigres del Norte, visitaron el estudio de Radio Corazón en el marco de su gira mundial.

En ese contexto, es que hicieron un show de primer nivel en el Movistar Arena, y recientemente sorprendieron al aparecer en formato animado y con piel amarilla… sí, en Los Simpsons.

Los Tigres del Norte hacen historia y debutan en Los Simpsons con «El Corrido de Pedro y Homero»

Luego de cerrar con un éxito rotundo su gira internacional «La Lotería Tour» en nuestro país, el quinteto vuelve a sorprender a sus fans con un nuevo hito: su debut en la serie animada Los Simpson.

En el episodio «The Fall Guy-Yi-Yi» que fue emitido el domingo pasado, es una carta de amor a la cultura mexicana y a los fans hispanohablantes. Con la dirección de Alejandro González Iñárritu, ganador del Óscar, y la voz de Humberto Vélez como Homero. El episodio es un homenaje a la rica herencia cultural de México.

La presencia de Los Tigres en Los Simpson, es un reconocimiento a su trayectoria y a su influencia en la cultura popular. Su colaboración con Los Simpson es una combinación perfecta de Springfield y Sinaloa, que seguro hará que los fans hispanohablantes se diviertan muchísimo.

«La improbable amistad de Homero y el Abejorro» es la historia que Los Tigres del Norte cantan en su corrido. Una balada folclórica que relata los momentos más destacados del episodio. La mezcla de humor, emoción y música es irresistible, y es un regalo para los fans de la serie y de la música latina. Sin duda, un momento sin precedentes para la música regional mexicana.

