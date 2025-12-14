Elecciones Presidenciales 2025: resultados en vivo de la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Chile enfrenta este domingo una jornada clave para su futuro político. Este 14 de diciembre, más de 15,6 millones de personas están llamadas a las urnas para participar en la segunda vuelta de la Elección Presidencial 2025, en un proceso marcado por altas expectativas y un escenario abierto.

La atención está puesta en el desenlace entre dos proyectos opuestos. Por un lado, José Antonio Kast, candidato del sector de derecha. Por el otro, Jeannette Jara, representante de la izquierda y quien lideró los resultados en la primera vuelta. El país define hoy quién ocupará La Moneda durante los próximos cuatro años.

El interés por esta elección no solo responde a la estrecha disputa entre ambos candidatos. También influye un factor clave: el voto obligatorio. Se trata de las primeras elecciones presidenciales con sufragio obligatorio en más de 30 años, lo que ha elevado las proyecciones de participación ciudadana.

Desde el Servicio Electoral (Servel) anticipan una jornada con alta concurrencia. Así lo explicó su presidenta, Pamela Figueroa, quien detalló el comportamiento histórico del electorado en este tipo de procesos.

“Lo que hemos observado como Servel es que cada vez que ha habido voto obligatorio, la participación electoral alcanza alrededor del 85%. La del 16 de noviembre fue la más alta, por tanto si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje alrededor del 85% de participación”, señaló.

En cuanto a la entrega de resultados, el organismo confirmó que el conteo comenzará apenas finalice la votación. Las mesas cerrarán a las 18:00 horas en todo el país.

“Entre una hora y hora y media después se pueden comenzar a transmitir los primeros resultados preliminares”, adelantó Figueroa.

Sigue acá los resultados en vivo

A continuación, podrás seguir el detalle del escrutinio nacional. Los datos corresponden a los cómputos oficiales del Servel y se actualizarán en tiempo real a medida que avance el conteo de votos en todo el territorio.

