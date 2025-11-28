¡Vuelve el evento familiar del verano! Festikids 2026 anuncia su regreso con grandes novedades para disfrutar en familia

Festikids Summer 2026 vuelve con todo. Tras el éxito de sus cuatro versiones anteriores, el festival familiar del verano regresa el sábado 10 y domingo 11 de enero, de 11:00 a 20:00 horas.

Este año, se realizará en los jardines de la Corporación Cultural Las Condes, consolidándose como uno de los panoramas favoritos de las vacaciones para niñas, niños y sus familias.

El encuentro ofrecerá múltiples experiencias para todas las edades. Se combinarán actividades interactivas, culturales y deportivas con una robusta cartelera de espectáculos musicales protagonizados por los personajes infantiles más queridos del momento.

Durante ambos días, los asistentes podrán disfrutar de obras de teatro, un imperdible Museo Star Wars con piezas originales usadas en las películas, bandas en vivo, talleres, un muro de escalada, cuentacuentos, editoriales, karaoke infantil, carritos de golosinas, foodtrucks, adopción de animales y muchas otras sorpresas que se irán revelando en las próximas semanas.

¿Cómo comprar entradas para una nueva edición de Festikids?

Si quieres ser parte de este increíble panorama familiar, debes adquirir tus entradas, las cuales ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

El valor diario es de $13.500 (más cargo por servicio), con una promoción 4×3 para quienes adquieran el Pack Familiar ($45.000 + cargo por servicio).

Además, los vecinos con Tarjeta Vecino Las Condes vigente podrán acceder al beneficio 3×2 en entradas generales. La entrada es liberada para niños y niñas de 1 a 12 meses.

