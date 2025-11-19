Violento enfrentamiento en vivo: Periodista de Canal 13 sufre agresión mientras cubría operativo en Meiggs

La mañana de este martes, el equipo del matinal “Tu Día” de Canal 13 enfrentó un tenso momento mientras realizaba un despacho en Barrio Meiggs, instancia que terminó con uno de sus noteros siendo agredido por un individuo en plena transmisión.

El equipo se encontraba cubriendo un operativo destinado a evitar la instalación de comerciantes ambulantes y sus característicos toldos azules. Sin embargo, la presencia policial generó molestia entre algunos grupos, que incluso levantaron barricadas en calle Sazié para bloquear el tránsito.

Agresión en vivo contra notero de «Tu Día»

En medio de este escenario, el periodista Rodrigo Pérez reportaba lo que ocurría cuando varias personas comenzaron a increparlo por la presencia de las cámaras. El notero intentó dialogar con uno de los sujetos que lo encaraba y le preguntó si quería dar declaraciones. La respuesta fue un golpe directo al micrófono.

Pérez reaccionó dando unos pasos hacia el hombre, pero fue rápidamente detenido por otra persona que se interpuso para evitar que el enfrentamiento escalara. Aun así, el agresor, quien se encontraba con el rostro cubierto por su polera, tomó una escoba y la levantó en actitud amenazante hacia el periodista.

Desde el estudio, José Luis Repenning intervino de inmediato y llamó al notero a abandonar el lugar para no exponerse a nuevos ataques. «Rodrigo, fuera de ahí… No te expongas», le indicó.

Su compañera de conducción, Priscilla Vargas, reaccionó con evidente molestia ante la escena: «Así se toman las calles, con la misma violencia», comentó.

Finalmente, el periodista se retiró del punto mientras el hombre continuaba gritándole insultos a la distancia.

