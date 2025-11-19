Dyango se emociona en Radio Corazón: la historia de amor que lo une a Chile y su sorpresiva confesión sobre la U

En la jornada de hoy, Dyango se tomó La Mañana de la Corazón con toda la calidez que lo caracteriza. A días de su esperado concierto en Chile, el artista repasó su profunda conexión con el país y adelantó lo que será su regreso a los escenarios nacionales.

Durante la entrevista, el cantante reveló que cada visita a Chile le provoca una emoción distinta, no sólo por el cariño del público, sino también por su historia personal. Recordó con especial afecto cómo nació su vínculo sentimental más importante, una historia de amor que lo acompañó durante gran parte de su vida y que sigue muy presente en su memoria. “Chile me ha regalado momentos que no se borran”, comentó, dejando en evidencia lo significativo que ha sido el país en su trayectoria.

En ese contexto, apareció la señora Nelly, quien tiró las conchitas y adelantó que el próximo concierto será extraordinario.

¿Dyango es de la Universidad de Chile?

En medio de la entrevista, el cantante español interpretó el cántico de Universidad de Chile. En la misma, lo confesó: «yo soy de la U».

«Me gusta mucho el fútbol y me llevaron a ver contra la U contra la Unión Española en el campo del Santa Laura. Y en la media parte, escuchó: ‘El león, yo lo llevó en el corazón’, de toda una barra brava, Los de Abajo, sin saber que yo estaba allá«, explicó.

Además, comentó que en ese momento se emocionó mucho: «De tal manera que cogí una bandera de la U. Salí en medio del campo y empecé a cantar. Desde entonces soy de corazón de la U».

