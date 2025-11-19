Video de haitianos presumiendo su éxito con las mujeres genera aplausos de los chilenos en redes sociales: «La pura verdad…»

En los últimos días, se ha viralizado un registro en redes sociales, donde dos ciudadanos haitianos son entrevistados y hablan de su talento con las mujeres chilenas.

Fue el influencer apodado como «Apoloboom» quien les realizó las preguntas, mientras transitaban por Plaza de Armas.

«¿Qué hay de cierto en que todos los haitianos se están haciendo cargo de todas las mamás solteras chilenas?», comenzó diciendo el creador de contenido.

Sin pensarla mucho, uno de los haitianos respondió rápidamente: «La mujer lo que quiere es gozar po’, y si no puede gozar con chileno y lo encuentra en un haitiano, obviamente se va a querer quedar con el haitiano».

Siguiendo por esa línea, llegó otro ciudadano extranjero de nacionalidad haitiana: «¿A usted qué le parece el mito de que los haitianos vienen a robarle las mujeres a los hombres?».

Luego de esto, el hombre señaló que «los chilenos son malos pal catre».

«Es verdad po’, yo fui patas negras una vez, ¿por qué crees tú?», complementó su amigo.

En ese contexto, reveló el secreto que tienen para deleitar a las mujeres y ser un 10 en la cama: «La tercera pierna».

La aplaudida reacción de chilenos tras registro viral

Rápidamente, diversos cibernautas reacionaron a la publicación, destacando el humor de los haitianos, que sacaron más de una carcajada en redes sociales.

«Increíble como aprendieron el idioma mejor que nosotros», «Bueno el haitiano no está tan lejano de la. Realidad», «Yo estuve con un haitiano y es una w… de otro planeta», «dijeron la pura verdad jaksjsjfh ellas saben de lo bueno» y «Que excelente esta entrevista». Fueron algunos de los comentarios en la web del registro viral.

