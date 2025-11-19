Colega de Daniela Aránguiz en “Sígueme” revela cómo es trabajar con ella y destapa llamativos rasgos de su personalidad: “Se le escapan los enanos…”

Recientemente, Michael Roldán entregó detalles de como es trabajar con Daniela Aránguiz, quien es su colega en el programa “Sígueme” de TV+.

El panelista de farándula fue invitado a Noche de Suerte, y comenzó diciendo que: «Superdesagradable… No, ¿te cachai? Efectivamente, hay y se genera mucha conversación en torno a los momentos virales. Yo creo que la Daniela, es indiscutible, que es el personaje farandulero del momento. O sea, día por medio hay un tema de la Daniela (…) Ella es un súper elemento en todos lados».

Michael Roldán sobre Daniela Aránguiz

Asimismo, detalló su personalidad fuera de cámara: «Pero ella, más allá del personaje, y a pesar de que se le escapan los enanos para el bosque. Yo le digo: ‘no los encuentras, definitivamente’, porque cada vez se le escapan diez y vuelven ocho… Volvieron tres con suerte”.

“La Daniela, de verdad, es buena persona. Siempre dicen ‘ay, el panel de Sígueme, la Daniela les paga con plata, les lleva regalos’. No, la Daniela tiene buenas formas de ser, es superbuena compañera, es de las personas que, efectivamente, solidariza contigo mucho. De hecho, es de esas personas que ‘yo te voy a apoyar, no sé de qué, pero te tengo que apoyar’. Esa persona es la Daniela”, continuó Roldán.

Para concluir, el periodista calificó el carácter de la ex chica reality: «Es atarantada, sí, es acelerada, sí, pero también ella, cuando se siente en un espacio cómodo, empieza a escuchar un poco más“.

