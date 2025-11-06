Vinculan a Carlyn romero con icónico exfutbolista tras declaraciones en Fiebre de Baile: «Es un hermoso, ha estado apoyándome hace rato»

No cabe duda que Fiebre de Baile la está rompiendo. El programa de Chilevisión ha tenido de todo, desde coreografías de primer nivel hasta los mejores cahuines del mundo del espectáculo.

En ese contexto, es que Carlyn Romero fue vinculada a uno de los participantes.

Recientemente, y luego de su presentación, la influencer le dedicó unas tiernas palabras a Esteban Paredes, lo que generó varias especulaciones en los televidentes.

Carlyn Romero y tiernas palabras para Esteban Paredes

La creadora de contenido sorprendió a todos con sus declaraciones hacia el ex goleador del conjunto albo.

En conversación con la animadora Diana Bolocco, la ex chica reality confesó que le agarró mucho cariño al ex delantero.

«Hay una persona con la que agarré full cariñito hace rato», comenzó diciendo la venezolana, refiriéndose a Esteban Paredes.

Luego, habló en el backstage con Juan Pablo Queraltó y le indicó que «el Capi es un hermoso. Ha estado apoyándome todo el rato».

La respuesta de Esteban Paredes en Fiebre de Baile

Más tarde, Esteban Paredes fue consultado por las palabras de la ex Gran Hermano y aclaró su relación.

«Trabajamos juntos hace mucho tiempo y no es más que eso, nada más», enfatizó.

Siguiendo por esa línea, explicó que solo tienen una linda amistad.

«Le doy ánimo, la contengo y le doy fuerza para que pueda hacer muy bien el baile», cerró el ex siete de los blancos.

