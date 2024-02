Durante la jornada de ayer, martes 27 de febrero, se llevó a cabo la tercera noche del Festival de Viña 2024, y el humorista Luis Slimming la rompió con su presentación.

Antes de que debutara frente a la Quinta Vergara, Paul Vásquez se refirió al contenido de su colega. Según consignó La Cuarta, el Flaco habría sugerido que evitara hacer chistes sobre su pasada drogadicción.

Sin embargo, destacó «no sé qué le pasa a Luis que insiste«. En la misma mencionó haberle dicho que «la gente valoriza y reconoce mi rehabilitación. Desde hace 21 años estoy rehabilitado».

Posteriormente, indicó que no corresponde que «le sigan dando vuelta a mi pasado con las drogas».

¿Cómo se siente el Flaco ante los chistes de Luis Slimming?

Pese a lo anterior, el humorista añadió que «a mí no me molesta, para mí el humor es el humor y quedó demostrado cuando me hicieron pebre en El Purgatorio».

«Ojalá que esta rutina no empiece de nuevo con este chiste que está prohibido», confesó el artista.

«Entonces yo digo, ¿para quién es la censura? No se puede hacer chistes de homosexuales, pero sí se puede hacer humor con los drogadictos, también es delicado», detalló Vásquez antes de la presentación de su colega en el Festival de Viña 2024.

En la misma le habría pedido que «se suba al escenario de la Quinta Vergara y disfrute. Que no trabaje para sí, que trabaje para la gente, para la galería, que disfruten su momento».

El chiste prohibido

La referencia del Flaco tiene que ver con la rutina que Luis Slimming presentó en el Festival del Huaso de Olmué 2023. De hecho, en ese mismo contexto, el humorista confesó que le habían pedido eliminar un chiste que incluía a Paul Vásquez.

«Yo sé que la droga hace mal, pero al flaco le hacía tan bien hueón. Era bueno El Flaco, o sea, sigue bueno. Solo que ahora es como una piscola con Pepsi, bien… Pero con Coca es otra hueá», detalló la broma Slimming.