Terremoto en «Detrás del Muro»: solo tres seguirían en CHV y el resto ya tendría rumbo a Mega

Las definiciones sobre el futuro de Detrás del Muro siguen moviendo el tablero televisivo. En Sígueme surgieron nuevos antecedentes sobre las tratativas que mantienen en vilo al elenco humorístico, y que apuntan a qué tres de sus integrantes podrían continuar en Chilevisión pese al golpe que significó la irrupción de Mega.

El conflicto estalló el 29 de octubre, cuando Paula Escobar reveló una información que remeció a la industria: “Mega acaba de quitarle El Muro a Chilevisión, así, tal cual”, aseguró. Según explicó entonces, “Chilevisión esto lo toma como una traición de parte de El Muro, que si bien todos tienen contratos independientes, se han puesto de acuerdo ante el llamado de Juan Pablo González, quien actualmente ocupa un alto cargo en Mega”.

Tensión en elenco de El Muro

Días después, en Zona de Estrellas, la periodista volvió a la carga con nuevos datos sobre cómo se gestó el movimiento: “Hasta la semana pasada yo sabía que había una cohesión en el grupo de El Muro, ¿verdad? Primero fue llamado Kike Morandé, y que él ejerció una vocería para poder darle la información a los demás”, detalló.

Sin embargo, esa cohesión no sería absoluta. Escobar explicó que “con quién sí hay una negociación aparte, en todo este grupo, es con Christian Henríquez, Ruperto, y él es uno de los tres, que estoy averiguando los otros nombres, todavía no los tengo claro, pero lo relevante es que acá Ruperto sigue en negociaciones con Chilevisión”.

La periodista profundizó en esa situación, señalando que “Ruperto, al parecer, no estaría tan de acuerdo con irse. ‘Ya, vámonos todos a Mega, si nos ofrecen lo que queríamos’, pero estaría esperando a ver qué le dice Chilevisión. Depende de lo que ofrezcan. Hasta hoy, está esperando una oferta en Chilevisión. O sea, él está negociando todo lo que es aparte”.

Finalmente, en Sígueme se identificaron los otros dos nombres que podrían quedarse: Paola Troncoso y Miguelito. De acuerdo con LUN, Mega puso sobre la mesa contratos formales y cobertura de cotizaciones, algo que CHV no pudo igualar y que habría tensado las conversaciones internas.

Las decisiones finales llegarán después del 31 de diciembre, fecha en que expiran los contratos vigentes y se definirá el futuro del popular bloque humorístico.

