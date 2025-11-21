¡Nuevo Bombazo de Cecilia Gutiérrez! Asegura que reconocida animadora se bajó de la Teletón: «me tienen chata…»

Con la gira Teletón ya comenzó una nueva edición de la cruzada solidaria. En ese contexto, es que Cecilia Gutiérrez dio a conocer una situación que tiene que ver con el evento.

Según la periodista de espectáculos, una animadora se habría bajado del evento. Y ojito, que sería bastante popular.

Fue a través de sus redes sociales que posteó una historia con el escrito: «No hay Teletón sin polémica».

Siguiendo por esa línea, agregó que «ya hay una animadora que se cabreó y se bajó del evento».

Asimismo, reveló que todos los detalles y los antecedentes los dará a conocer este domingo en Primer Plano, programa de Chilevisión donde es panelista.

La comunicadora afirmó que: «estoy reporteando los detalles y les voy a contar, pero ella dijo ‘no, yo no estoy dispuesta a hacer tal cosa o yo no quiero, porque me tienen chata con ese tema’, así que se bajó nomás».

¿Quién es la animadora que se habría bajado de la Teletón?

Fiel a su estilo, Cecilia Gutiérrez dejó el nombre en incógnita, dejando el misterio en el aire sobre quién es la animadora que está envuelta en el conflicto.

Es importante destacar que, por el momento, aún no se sabe quienes serán los rostros de cada canal que animaran la nueva edición de la cruzada solidaria más relevante del país.

Como se sabe, este año la Teletón se realizará los días 28 y 29 de noviembre.

