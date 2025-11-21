Pancha Merino rompe el silencio y apunta a reconocido director de TV: “Imagínate a cuántas se lo habrá hecho”

Pancha Merino estremeció al panel de Plan Perfecto (CHV) al revelar, un grave episodio que vivió en su adolescencia y que involucra al reconocido director Sergio Risenberg, figura clave de la TV chilena en los años 80.

La actriz recordó que tenía solo 17 años cuando acompaño a sus padres a una comida donde también estaba Riesenberg, entonces gerente del canal RTU (hoy Chilevisión) y ex director del Festival de Viña del Mar.

Durante la conversación, surgió el comentario de que «la Panchita quiere estudiar teatro», momento en que el ejecutivo mencionó que buscaba reemplazar a Claudia Conserva, quien estaba a punto de emigrar a otro canal.

La cruda confesión de Pancha Merino

Según el relato de la actriz, luego de ese encuentro, él la citó a su oficina para conversar sobre la supuesta oportunidad laboral. Ella llegó llena de expectativas, mientras su madre la esperaba afuera del edificio. Lo que ocurrió después marco un antes y un después en su vida.

“En eso me dice ‘mira, sentémonos mejor allá, en el living’. Igual ahí como que sentí una tensión. Y él se sienta al lado mío y me pone la mano entremedio de las piernas”, aseguró en pantalla.

“Yo no sé en qué minuto agarré mi cartera, y me fui. Quedé en shock. Llego al auto, que mi mamá me estaba esperando, y me pongo a llorar”, continuó,.

Además, comentó que su madre llamó inmediatamente al director y lo enfrentó vía teléfono.

Merino confesó que nunca presentó una denuncia formal, aunque con los años ha debido coincidir con Riesenberg en diferentes espacios de televisión. “No lo dejé. Quiso hablar conmigo y yo no lo dejé ni hablar”, dijo,

La actriz también planteó que su experiencia podría no haber sido aislada. “Si me lo hizo a mí, que me conoció en una cosa familiar, además conocía a mi padre… O sea, imagínate a cuánta gente se lo habrá hecho, a cuántas niñitas que no tienen redes, que son de provincia…”, reflexionó.

