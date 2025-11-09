También habrían disparado al bus: Alanys Lagos reveló el intento de encerrona que sufrió en su viaje a Copiapó

Alanys Lagos contó, a través de sus redes sociales, el terrorífico momento que vivió previo a su show en un festival de Copiapó. Según la artista ranchera, el bus en el que se trasladaba junto a su equipo, fue atacado por encapuchados.
Esto habría ocurrido a altas horas de la madrugada, en plena carretera de camino a la comuna. Por suerte, la rápida reacción del conductor logró salvar a la artista y su equipo.
Alanys Lagos reveló el intento de encerrona que sufrió en su viaje a Copiapó
Mediante un video en su perfil de Instagram, Alanys Lagos reveló la encerrona al bus en el que viajaba junto a su equipo: «Veníamos viajando de Santiago a Copiapó, y a eso como de las cinco de la mañana, pasamos el peaje de Tongoy y más adelante sentimos que el bus paró súper fuerte».
«Me cuentan los choferes del bus y la Margarita, que es nuestra tour manager, que unos encapuchados intentaron hacernos una encerrona, pero gracias a los ‘tíos’ del bus no pudieron. Ellos partieron rápido y esquivaron a los tipos encapuchados«, explicó la cantante.
