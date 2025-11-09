También habrían disparado al bus: Alanys Lagos reveló el intento de encerrona que sufrió en su viaje a Copiapó

Alanys Lagos contó, a través de sus redes sociales, el terrorífico momento que vivió previo a su show en un festival de Copiapó. Según la artista ranchera, el bus en el que se trasladaba junto a su equipo, fue atacado por encapuchados.

Esto habría ocurrido a altas horas de la madrugada, en plena carretera de camino a la comuna. Por suerte, la rápida reacción del conductor logró salvar a la artista y su equipo.

Alanys Lagos reveló el intento de encerrona que sufrió en su viaje a Copiapó

Mediante un video en su perfil de Instagram, Alanys Lagos reveló la encerrona al bus en el que viajaba junto a su equipo: «Veníamos viajando de Santiago a Copiapó, y a eso como de las cinco de la mañana, pasamos el peaje de Tongoy y más adelante sentimos que el bus paró súper fuerte».

«Me cuentan los choferes del bus y la Margarita, que es nuestra tour manager, que unos encapuchados intentaron hacernos una encerrona, pero gracias a los ‘tíos’ del bus no pudieron. Ellos partieron rápido y esquivaron a los tipos encapuchados«, explicó la cantante.

El momento más terrorífico del episodio ocurrió cuando se percataron de lo que al parecer fue un impacto de bala: «Creemos nosotros que fue un impacto de bala que justo impactó en el vidrio del lado derecho, donde iba Margarita sentada. Gracias a Dios la bala pasó por detrás de ella. Creemos que fue una bala», detalló Alanys Lagos. Alanys Lagos, eso sí, aseguró que no hubo lesionados, y que pudo llegar a su destino, y realizar el espectáculo prometido: «A pesar de todo, algo que podría haber sido otra versión de esta historia, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Por eso yo encuentro que siempre es importante orar antes de salir de un lugar, siempre estar hablando con Dios, porque estoy más que segura que el único que nos estuvo cuidando ahí en todo momento fue él». «Podría haber pasado algo, pero no fue así. Gracias a Dios estamos ya en Copiapó y ya preparándonos para salir a darlo todo el día de hoy en el escenario», cerró Alanys Lagos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alanys Lagos (@alanys_lagos)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google