¿La niña maravilla?: Fuentes aseguran que ya habría nacido la hija de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez, y su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova se habrían convertido en padres por primera vez, según dicen algunas fuentes. Hace un tiempo empezaron a circular los rumores de que la mujer estaría embarazada, y ahora, se dice que ya habría dado a luz.

Aunque el «niño maravilla» no se ha referido al tema, aseguran que esto sería así, y que el ídolo estaría muy feliz con el nacimiento de su hija.

Fuentes aseguran que ya habría nacido la hija de Alexis Sánchez

Esta información empezó a correr primero por las redes sociales, donde la periodista Cecilia Gutiérrez dio la información de manera sutil. La periodista aseguró que una figura “muy famosa” en Chile se convirtió en padre recientemente, y su hija se llama Bela.

Como era de esperarse, al ser una primicia, la periodista no dio el nombre de la figura pública. Eso sí, la especulación comenzó a crecer entre sus seguidores. Algunos pensaron que se trataba del creador de contenido Jorge Pichara, el «Cuico Roto«. Sin embargo, Cecilia Gutiérrez lo descartó.

Cecilia Gutiérrez, además, explicó la bomba informativa que lanzó: «No sé por qué esta persona, que es muy importante, no ha querido dar a conocer, porque me decían que estaba muy contento, muy feliz con su paternidad«. «Por eso no digo el nombre, será él quien tendrá que comunicarlo, todo el mundo se lo imagina, pero sus motivos tendrá para no querer decirlo todavía. Pero ya fue papá, qué maravilla«, agregó la periodista. Por el momento, ni Alexis Sánchez, ni su pareja se han referido al tema. Pero, en esa misma línea, el portal Infama, destacado por tener información privilegiada y verídica de la farándula, no se quedó con esto, y dio la noticia por confirmada:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de infama.cl (@infama.cl)

También podrías ver en tu Radio Corazón: Les tuvieron que parar los carros: Daniela Aránguiz y Mariela Sotomayor tuvieron una tensa discusión en Only Fama

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google