¿La niña maravilla?: Fuentes aseguran que ya habría nacido la hija de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez, y su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova se habrían convertido en padres por primera vez, según dicen algunas fuentes. Hace un tiempo empezaron a circular los rumores de que la mujer estaría embarazada, y ahora, se dice que ya habría dado a luz.
Aunque el «niño maravilla» no se ha referido al tema, aseguran que esto sería así, y que el ídolo estaría muy feliz con el nacimiento de su hija.
Fuentes aseguran que ya habría nacido la hija de Alexis Sánchez
Esta información empezó a correr primero por las redes sociales, donde la periodista Cecilia Gutiérrez dio la información de manera sutil. La periodista aseguró que una figura “muy famosa” en Chile se convirtió en padre recientemente, y su hija se llama Bela.
Como era de esperarse, al ser una primicia, la periodista no dio el nombre de la figura pública. Eso sí, la especulación comenzó a crecer entre sus seguidores. Algunos pensaron que se trataba del creador de contenido Jorge Pichara, el «Cuico Roto«. Sin embargo, Cecilia Gutiérrez lo descartó.
