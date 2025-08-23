«Cada canción que hoy interpreté se la dediqué directo al cielo»: La sensible pérdida que enfrenta Alanys Lagos y su familia

Alanys Lagos, una de las artistas más importantes de la cumbia y ranchera del país, compartió una triste noticia a sus seguidores. Su abuelo, conocido como «Chelelo» falleció este jueves.

La pérdida ocurrió justo antes de su presentación en la tradicional Fiesta de la Longaniza de Chillán, el viernes 22. Aun así, la artista fue valiente y profesional, y logró dar el espectáculo prometido.

Por otro lado, sus fanáticos y amigos no tardaron en llenarla de mensajes de apoyo y fuerza en redes sociales.

La sensible pérdida que enfrenta Alanys Lagos y su familia

Tras una exitosa presentación en el Festival de la Longaniza, Alanys Lagos compartió una publicación del evento con un emotivo mensaje: «Hoy fue un show muy especial, distinto y con mucho sentimiento».

«Cada canción que hoy interpreté se la dediqué directo al cielo para mi tatita, estoy segura que me estaba acompañando a cada momento, porque él fue el que comenzó con todo esto. Siempre nos enseñó que a pesar de la tempestad y de los problemas que pudiéramos tener, el show continúa… Gracias por su apoyo, por entenderme y por tanto cariño«, agregó.

Los fanáticos reaccionaron inmediatamente con mensajes de apoyo para ella y su familia, además, valorando su capacidad para salir adelante y entregar un show de primer nivel.

Incluso, el Grupo Zúmbale Primo, también le dedicó una publicación al abuelo de Alanys Lagos, con el siguiente mensaje: «Se ha ido de este mundo quien nos abrió la puerta de su casa y nos atendió como reyes el día que lo conocimos, nuestro viejo humilde, ¡te vamos a recordar toda la vida!».

«¡Nuestro más sincero pésame para toda la Familia LAGOS! Vuela alto querido amigo abuelito de @alanys_lagos», cerraron.

Por último, en otra fotografía, Alanys Lagos dio los detalles del funeral de su abuelo, y lo acompañó con estas palabras: «Gracias por todas sus palabras de apoyo, estamos pasando un momento difícil como familia, pero sé que con la ayuda de Dios saldremos adelante«.

