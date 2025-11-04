Mega fue condenado por emitir publicidad inapropiada en horario de protección al menor: Tendrá que pagar millonaria multa

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó recientemente una multa aplicada a Mega por la emisión de un comercial considerado inapropiado. Esto ocurrió durante el horario de protección a menores.

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) impuso la sanción luego de que el canal transmitiera un anuncio sobre un casino online fuera del horario permitido. El tribunal rechazó el recurso de ilegalidad presentado por la estación ubicada en Vicuña Mackenna, ratificando la decisión del organismo regulador.

De acuerdo con el CNTV, la publicidad vulneraba «la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud». Mega emitió el spot el 21 de noviembre de 2023, entre las 21:15 y las 21:17 horas, es decir, antes del inicio de la franja destinada a contenidos para adultos, que en ese entonces comenzaba a las 22:00 horas (actualmente, a las 21:00).

La multa impuesta a Mega supera las 80 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a más de 5,5 millones de pesos.

¿Cuáles son los motivos de la multa a Mega?

El CNTV fundamentó su decisión señalando que la difusión de publicidad vinculada a casinos o juegos de azar «podría dañar seriamente la salud y el desarrollo físico y mental de los menores de edad, pudiendo con ello incidir negativamente en el proceso formativo de su espíritu e intelecto».

Por su parte, desde Megamedia defendieron la legalidad del anuncio. Argumentaron que «las piezas publicitarias destinadas a promover apuestas deportivas en redes digitales, específicamente, el deporte de pelota, el ‘fútbol’, son perfectamente lícitas y legítimas».

No obstante, la Corte precisó que la sanción no se relaciona con la legalidad de la actividad, sino con su difusión en una franja inadecuada. En el fallo, se recalca que se trató de un «contenido exclusivo para adultos dentro de la franja horaria de protección al menor previamente definida por el CNTV».

También puedes leer en Radio Corazón: Latife Soto lanza preocupante predicción sobre la segunda vuelta de elección presidencial y enciende las alarmas: «Se van a saber…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google