Conoce a Pascual Arroyo: Esta es la nueva faceta musical de Lalo Ibeas, de la mano de un particular personaje

Después de más de tres años sin publicar material musical, Eduardo «Lalo» Ibeas inicia una nueva etapa en su carrera con un proyecto que mezcla humor, identidad popular y un espíritu festivo. La propuesta lleva por nombre Pascual Arroyo.

Recordemos que esto ocurrió tras el receso indefinido que se tomó la popular banda nacional «Chancho en Piedra«, en 2023.

¿Quién es Pascual Arroyo? Lo nuevo de Lalo Ibeas

Pascual Arroyo está inspirado en la tradición popular y surge como un alter ego que permitirá al exvocalista de Chancho en Piedra desarrollar nuevas historias, canciones y personajes.

Según ha relatado el propio Pascual Arroyo, existiría un vínculo familiar con Lalo Ibeas, asegurando que ambos serían primos lejanos. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación sobre esa versión.

Con este nuevo personaje, el músico busca explorar un universo creativo distinto, manteniendo como base elementos ligados a la cultura popular y la narración de nuevas historias a través de la música.

Es importante mencionar que durante los próximos días se conocerán más detalles de esta nueva etapa del artista. Vale señalar que el primer adelanto será la canción «Lo Comido y Lo Bailado (Me Van a Echar)» que se estrena este viernes 12 de junio.

De este modo, la recomendación es estar pendiente a la información que surja próximamente con respecto a este proyecto que fusiona humor, picardía, identidad popular y ritmos bailables.

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