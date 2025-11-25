Reconocido cantante chileno fue operado de urgencias en Estados Unidos: «Todo pasa por una razón…»

El cantante chileno Mario Guerrero, recordado por su paso por Rojo, atravesó un complejo episodio de salud durante su estadía en Estados Unidos.

Mientras se encontraba en Miami, el artista sufrió una apendicitis que lo obligó a someterse a una operación de urgencia, situación que además lo llevó a suspender su presentación en Talcahuano y a postergar su regreso al país.

Debido a una apendicitis: Mario Guerrero tuvo que ser operado

En conversación con Las Últimas Noticias, Guerrero relató cómo comenzaron las molestias. «Aquí estoy, con menos dolor», comentó de entrada, aún recuperándose del procedimiento.

El músico recordó que los primeros síntomas aparecieron el domingo 15 por la noche. «Fue el domingo en la noche que empezó el dolor. Un dolor que… Uf, me acuerdo y me da algo… Yo no quise escuchar mi cuerpo, pensaba que era simplemente algo que me hizo mal (al estómago). El lunes siguiente seguía pensando lo mismo, partí a la farmacia a comprar lo que pude», relató.

Sin embargo, su situación se agravó rápidamente. «El martes ya tenía que regresar, tenía un show en Talcahuano (el viernes 21), pero no resistí más y me fui a urgencias. Imagínate, tenía el vuelo a las 19:00 horas ese martes y llegué a Urgencias a las 14:00. Allí el doctor me dijo: “usted tiene apendicitis y no se mueve de acá”. Menos mal, imagínate, me voy en avión con ese dolor que ya era intenso», afirmó.

La operación se realizó a primera hora de la mañana. «Me dieron el alta el mismo día de la operación, que fue a las 7 de la mañana. Como a las 5 de la tarde me revisaron las heridas, me preguntaron cómo me sentía y me dieron el alta, con todos los cuidados necesarios, que tenía que acostarme», detalló.

A pesar del susto, señaló que «Para mí esto es una lata, me cargan los hospitales. Ahora pienso que fue bueno que me pasara ahora y no en el verano, que es una época fuerte de trabajo para los artistas en Chile. Soy muy creyente y todo pasa por una razón que uno no ve en el momento».

