Patricia Maldonado arremete con firme advertencia contra la madre de Ina Moll: «Tenga cuidado» y «yo soy bastante acelerada»

Hace algunos días, Patricia Maldonado se fue en picada contra Inna Moll luego de que se viralizará un video donde la modelo simulaba consumir drogas.

La joven pidió disculpas, sin embargo, la opinóloga no se guardó nada y arremetió con todo.

“Creo que esta mujer no puede representarnos ¡Le echó la culpa al peluquero! (…) O sea, una estúpida como esa no puede… que dé un paso al lado“, lanzó.

Además, agregó que: “No teníamos idea que la Miss Chile tenía dos años o tres, o que tenía un problema mental, porque echarle la culpa a un tercero y no asumir su responsabilidad. Sigo insistiendo, esa señorita es un pésimo ejemplo para nuestro país, no debió participar, eso es una inmoralidad”.

La mamá de Ina Moll respondió

En Zona de Estrellas, Ana María Bilbao respondió a las declaraciones de Paty Maldonado.

“Lamentablemente, vi el video, vi su programa donde la descalificó, la trató de estúpida, de tonta. Mira, la verdad que ese tipo de comentarios, de una personalidad pública, de la categoría que ella se cree o que se supone que ella es, es lamentable”, comenzó diciendo.

«Demuestra una falta de respeto, una falta de empatía. Es una chica joven, se equivocó, pidió las disculpas (…) No tiene ninguna relevancia y, en vez de haber apoyado a Ignacia, lo único que hizo fue descalificarla, insultarla públicamente», continuó.

«Ella sabe que tiene audiencia y no puede hablar así de una chica como Ignacia, que lo ha dado todo (….) Realmente se fue al chancho, como se dice en Chile. No se lo permito, ojalá tuviera la oportunidad de decírselo en su cara», concluyó.

Paty Maldonado y su derecho a réplica: No se guardó nada

Luego de las declaraciones, la panelista de Tal Cual enfrentó a la madre de la modelo.

“Señora, no culpe a nadie de la cagada que se pegó su hija. Eso es no saber enfrentar la realidad. Usted tiene que reconocer que su hija no sólo se hizo mierda ella, la hizo mierda a usted y al resto de su familia, porque lo que hizo su hija no tiene nombre», lanzó.

Además, añadió que: “¿Quién le dice a usted que lo hizo la hija no le jugó en contra? Usted le tuvo que haber sacudido la ropa, porque no le puede echar la culpa la peluquero. Me alegro que no haya ocupado ningún lugar, porque no representa a los chilenos”.

«Su hija es descriteriada. ¿Y usted dijo que se quería encontrarse conmigo? Tenga cuidado, porque fíjese que yo soy bastante acelerada y soy más rápida que un viraje de laucha para contestar. Ojalá se encuentre conmigo y ojalá en un lugar bien público, porque ahí me va a conocer en persona», cerró.

