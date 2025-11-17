Elecciones Parlamentarias 2025: los famosos que entraron al Congreso y los que quedaron fuera

Las elecciones parlamentarias de este domingo 16 de noviembre no solo definieron la composición del Congreso para el próximo periodo, sino que también midieron el desempeño electoral de múltiples figuras del espectáculo, el deporte y la televisión que apostaron por dar el salto formal a la política.

En esta jornada, varios rostros conocidos lograron asegurar un escaño, mientras que otros —aun con fuerte presencia mediática— no consiguieron el respaldo suficiente para llegar al Parlamento. Entre quienes renovaron su mandato, destacan Ana María Gazmuri y Pamela Jiles, ambas ampliamente reconocidas tanto en la arena pública como mediática.

Sin embargo, la elección también dejó espacio para nuevos nombres que debutarán en el Congreso y que, pese a pertenecer al mundo de la televisión o la comunicación, lograron imponerse en sus distritos. Del otro lado de la vereda, figuras como Marlén Olivari y Pablo Herrera no alcanzaron el porcentaje necesario para entrar a la Cámara.

Famosos que sí ganaron en las Elecciones 2025

Javier Olivares (PDG) – Distrito 6: 5,44%

Hotuiti Teao (IND-UDI) – Distrito 7: 8,22%

Cristián Contreras “Dr. File” (PDG) – Distrito 8: 6,85%

Ana María Gazmuri (AH) – Distrito 12: 9,37%

Pamela Jiles (PDG) – Distrito 12: 15,27%

Ignacio Achurra (FA) – Distrito 14: 8,55%

Carlos Chandía (RN) – Distrito 19: 6,92%

Beatriz Sánchez (FA) – Senado: 4,15%

Famosos que no lograron un cupo

Felipe Ríos (Partido Liberal) – Distrito 7: 0,64%

Marlen Olivarí (IND-CHV) – Distrito 7: 2,26%

Jorge Garcés (IND-EVO) – Distrito 7: 1,11%

Juan Carlos “Pollo” Valdivia (IND-DC) – Distrito 8: 3,31%

Gonzalo Egas (DEM) – Distrito 8: 1,39%

Aldo Duque (IND-RN) – Distrito 9: 1,42%

Felipe Vidal (IND-EVO) – Distrito 9: 3,09%

Ariel Mateluna (IND–PAH) – Distrito 9: 1,25%

Erika Olivera (DEM) – Distrito 9: 2,31%

Juan Pablo Sáez (IND-DEM) – Distrito 10: 0,74%

Sandra Solimano (IND-DEM) – Distrito 10: 0,31%

María Luisa Cordero (IND-RN) – Distrito 10: 2,24%

Jean Pierre Bonvallet (IND-PSC) – Distrito 10: 0,72%

Li Fridman (IND–PS) – Distrito 12: 1,27%

Macarena Venegas (IND-EVO) – Distrito 13: 4,04%

Pablo Herrera (IND-CHV) – Distrito 14: 2,65%

Patricio Laguna (IND-DEM) – Distrito 15: 2,07%

Carolina Marzán (PPD) – Senado por Valparaíso: 9,72%

Ian Mac Niven (DEM) – Senado por Maule: 0,74%

También puedes leer en Radio Corazón: Reconocido cantante ironizó sobre ser presidente y lapidó a Johannes Kaiser: «Me di cuenta que cualquier we… puede hacerlo»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google