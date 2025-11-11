Conmoción por la muerte de querido cantante chileno: sufrió un paro respiratorio

La música chilena se encuentra de luto. Durante la jornada de este 11 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Rafael Alcaíno, conocido cariñosamente como “Rafaelito”, un querido referente de la música ranchera nacional y exintegrante del recordado dúo Los Luceros del Valle.

El artista murió en su hogar producto de un fallo respiratorio, según informaron sus compañeros de banda. “Estamos destrozados como grupo”, expresaron con pesar desde su entorno musical.

El imborrable legado de «Rafaelito» en la música popular

Rafaelito se hizo conocido en la década de los setenta como parte de Los Luceros del Valle, junto a Óscar Insunza, con quienes conquistaron escenarios tanto en Chile como en Argentina. Entre sus grandes éxitos se encuentran temas como “Las sabaneras”, “El animalito” y “Vivo en tinieblas”, verdaderos clásicos de la música popular chilena.

En los últimos años, el músico había formado una nueva agrupación llamada “Rafaelito y sus Luceros”, con la que continuó recorriendo el país y manteniendo viva la tradición ranchera que lo caracterizó durante décadas.

Ciego desde su nacimiento, Rafaelito siempre se mostró agradecido del don que le permitió conectar con el público a través de su voz y su arte. En una entrevista concedida este año a Diario La Prensa de El Maule, el artista reflexionó sobre su vida con serenidad: “Nunca vi. A los seis meses mis padres se dieron cuenta de ello, hacían cosas y yo no reaccionaba. Veo con los ojos del corazón. Me acostumbré y ya nada puedo hacer. Solo dar gracias a Dios por el don que me dio”, señaló en aquella ocasión.

En esa misma conversación, añadió que: «Este talento me ha permitido ganarme la vida. Por poder cantar, por ser artista y por poder entregar mi música que no tiene límites. Agradecido de hacer feliz a tanta gente que me quiere y me respeta, por mis colegas que siempre me han tenido una alta consideración y por mi público que me recuerda con cariño”.

Durante su trayectoria, Rafaelito fue invitado a programas emblemáticos como Sábado Gigante y El Festival de la Una, donde su carisma y talento lo convirtieron en una figura muy querida. Su trabajo le valió varios discos de oro y el reconocimiento del público que lo acompañó por más de cinco décadas.

