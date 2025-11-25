La confesión hot de Fernando Solabarrieta en El Internado: «Nosotros éramos novios y estábamos dentro del camarín…»

Una confesión hot sacudió la reciente emisión de «El Internado», esto luego de que Fernando Solabarrieta sorprendiera a todos con una inesperada declaración.

El periodista deportivo no se guardó nada y reveló una candente historia, que fue un misterio por años en la farándula nacional y que guarda relación con Ivette Vergara.

La confesión hot de Fernando Solabarrieta en El Internado

Fue mientras conversaba con Luis Sandoval donde todo se originó. El comunicador ligado al espectáculo le consultó por un rumor que salió a la luz hace un tiempo.

«Me contaron que construyeron el edificio nuevo y que supuestamente te encerrabas en los camarines con la Ivette a hacer cosas… y una vez te habían pillado y te habías escondido en el entretecho y salió la Ivette sola, ¿es verdad?», le preguntó directamente.

El comentarista deportivo no negó los hechos y comentó entre risas que «esa parte no la recuerdo, puede ser parte de la leyenda».

Sin embargo, entregó detalles y explicó que «lo que sí es cierto, no fue en el edificio nuevo, fue en el antiguo».

«Nosotros éramos novios y estábamos dentro del camarín y eso fue, la Ivette se acuerda porque yo no me acuerdo de que una vez alguien entró incluso», continuó.

En ese contexto, Fernando Solabarrieta entregó detalles de cuando fueron sorprendidos.

«Lo medular es cierto y la Ivette me acuerdo de que una vez dice que entró alguien y nos pilló, me dijo que no me acuerdo porque yo estaba de frente a la persona que abrió y no me dijo nada para que no me pusiera nervioso, pero sí, fue en el camarín del edificio antiguo», concluyó.

