Insólita detención en San Ramón: sujeto es capturado por Carabineros vestidos de «Tortugas Ninja»

¡No, no es una escena de película! Un inusual procedimiento policial se registró la tarde de este jueves en San Ramón. En la instancia, Carabineros caracterizados como las conocidas “Tortugas Ninja” detuvieron a un hombre. Minutos antes había intentado robar un vehículo y agredido a un vecino que frustró el delito.

La patrulla, perteneciente a la 31ª Comisaría de San Ramón, se trasladaba hacia un jardín infantil para realizar una actividad educativa. En ese momento, una persona se acercó a alertarlos de que, a pocas cuadras, un sujeto había tratado de sustraer un automóvil. Según el denunciante, el individuo atacó con una piedra al testigo que lo sorprendió intentando ingresar al vehículo.

Con esa información, los funcionarios, montados en motocicletas y vistiendo los disfraces destinados a la actividad infantil, iniciaron un recorrido por el sector. Así lograron dar con el sospechoso. Al ver a los policías, el hombre intentó huir hacia un parque cercano. Este estaba cerca del establecimiento de calle Alpatacal. Sin embargo, los funcionarios lo alcanzaron y lo redujeron.

El teniente Hans Strobel detalló que el detenido es un ciudadano “extranjero, de 35 años, con situación migratoria irregular en el país”. Quien además mantiene una orden de expulsión vigente. Tras su captura, fue entregado al Ministerio Público, según consignó ADN.

Pese al inesperado operativo, Carabineros continuó con su agenda en el jardín infantil. Allí, finalmente desarrollaron las actividades preventivas y didácticas junto a los niños. Así, interpretaron a los ya populares “Tortugas Ninja”.

🐢🚨 Insólito en San Ramón: Carabineros disfrazados de Tortugas Ninja detuvieron a un hombre acusado de robar un auto en plena actividad con niños. La escena se volvió viral.

