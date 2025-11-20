«Por Tra» vuelve recargado: Marcianeke y Daniella Chávez reviven el clásico del reggaetón chileno

A 19 años de su estreno, «Por Tra», uno de esos himnos que marcó generaciones de carretes reggaetoneros, vuelve a la escena con una versión completamente renovada. Esta vez, el clásico de Danko y La Secta regresa de la mano de Marcianeke y Daniella Chávez, prometiendo instalarse con fuerza en el verano 2026.

El regreso de un himno urbano

El proyecto reúne a dos figuras clave de la vieja y la nueva escuela. Por un lado, el reconocido dúo original; por el otro, Marcianeke, uno de los nombres más influyentes del urbano chileno gracias a hits como «Dímelo má», «Qué Pasa» y «Los Malvekes». La colaboración apunta a darle un nuevo impulso al tema, adaptándolo a la escena actual sin perder su esencia.

La sorpresa del remake la aporta Daniella Chávez, quien vuelve al espectáculo con una faceta musical que ya generó furor en redes. En Instagram, la modelo compartió un adelanto del proyecto, el cual recibió un fuerte respaldo de sus seguidores.

La nueva versión está en manos del productor Mati Bomba, conocido por firmar éxitos como «Mami Desacata» y «Mami ven aquí». Para él, trabajar en esta actualización fue un viaje emocional hacia los orígenes del reggaetón chileno.

«Trabajar en este tema me hizo recorrer la historia del género urbano en Chile y es emocionante ver cómo ha ido evolucionando y creciendo», señaló Matías, quien destacó también la experiencia de colaborar con Danko, La Secta, Marcianeke y Daniella Chávez.

El lanzamiento oficial de este remake de «Por Tra» está fijado para el 27 de noviembre, fecha en que el clásico volverá a sonar con fuerza en plataformas y playlists.

