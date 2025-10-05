«No hables we…»: Paty Maldonado y Fran García-Huidobro tuvieron un tenso cruce tras polémica de Daniela Aránguiz

La polémica entre Daniela Aránguiz y Cony Capelli sigue dando que hablar. Lo último fue en Only Fama, cuando la ex Mekano estuvo presente en el estudio junto a Paty Maldonado y Raquel Argandoña.

La conductora del espacio, Fran García-Huidobro, le paró los carros a Daniela Aránguiz, lo que provocó una discusión con Paty Maldonado.

Paty Maldonado y Fran García-Huidobro tuvieron un tenso cruce tras polémica de Daniela Aránguiz

Mientras Fran García-Huidobro entrevistaba a Daniela Aránguiz, le hizo la siguiente pregunta: «Cuando Cony dijo que tú no eras un ejemplo, ¿dijo que ella sí lo era? Porque ella ha sido bastante honesta, desde el reality, con su adicción, con la enfermedad que tuvo».

Esta afirmación no le pareció a Paty Maldonado, que saltó rápidamente: «Perdona que te interrumpa, chiquilla. Yo soy bastante más vieja. Si tú no quieres ser ofendida, no quieres que te saquen tu pasado, que te abran el Libro de Petete… no hables we…»

«A mí me parece que decir ‘no eres un ejemplo‘, yo le digo ‘¿quién eres tú para hablar cuando haces esto, esto y esto? Ninguna de las dos somos un ejemplo‘», agregó la comunicadora.

La interrupción de Maldonado no le pareció a Fran García-Huidobro, y en vez de darle la razón, siguió con la discusión: «Tú y yo vamos a estar en desacuerdo. (…) Estamos en un lugar con micrófonos y cámaras; no es ir a decirle a una persona en su cara ‘no tienes derecho a decir esto de mí‘. Si yo tiro una piedrita de este porte, espero que me llegue una piedrita de este porte y no un rocazo».

«Yo estoy tratando de entrevistar a la Dani. Y no sabía que la Dani venía con una asesora«, agregó la conductora del programa.

Paty Maldonado tampoco se quedó callada, y lanzó: «Perdón, yo te conozco a ti y a ti te encanta pelear. Y te encanta meter el dedo en la llaga«.

«Yo a ti también. Sí, me encanta pelear«, cerró García-Huidobro, fiel a su estilo.

