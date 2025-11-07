La tremenda sorpresa que prepara Paula Rivas para La Corazón On Tour 2025: «Un mix de canciones que…»

Se viene el evento familiar más esperado por nuestros auditores. Nos subimos al bus y nos vamos a Machalí, por qué estamos de tour y la primera parada será el Estadio Guillermo Chacón.

Los artistas que dirán presentes son de primer nivel, una de ella, la reina de la cumbia, la gran Paula Rivas.

Por lo mismo, visitó los estudios de Radio Corazón para adelantar lo que será su presentación, y nos dejó más que sorprendidos.

«Yo quiero contarles dos cosas importantes de La Corazón On Tour. Primero que voy a grabar un material inédito. Es un mix de canciones que no he tocado antes, y que vamos a grabar full cámaras para después sacarlo», señaló la artista nacional.

«O sea, vayan arreglados los cabros, por favor», pidió Sita Evelyn, para que «salgan todos lindos» en la grabación del material.

«Está muy lindo porque es un mix que me recuerda mucho a los inicios. Es como yo conocí un poco y me fui acercando a la cumbia», confesó Paula Rivas.

Asimismo, adelantó un pedacito cantando en vivo, lo que será su presentación en La Corazón On Tour.

Y como si fuera poco, reveló que ese día le harán un docureality, por lo que estará acompañada con el equipo del programa Sabingo.

Meet & Greet para conocer a los artistas de La Corazón On Tour 2025

La Corazón On Tour sigue sumando sorpresas, y esta vez tendrás la oportunidad de conocer a los artistas que se presentarán en el evento.

¿Cómo participar? Fácil, solo debes comprar tu ticket y ya estarás concursando por el gran Meet & Greet del festival.

Una oportunidad única e irrepetible que no te puedes perder. Las entradas están disponibles a través del sistema Passline, no te quedes fuera del primer tour de Radio Corazón.

